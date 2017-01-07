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Cumartesi Anneleri'nin 615. buluşmasına polis müdahalesi; kayıp yakınına gözaltı!

Maside Ocak "örgüt propagandası yapma" iddiasıyla gözaltına alındı

Fotoğraf: Dokuz 8

07 Ocak 2017 15:49

Polisin, gözaltında kaybolan yakınlarının akıbetini sormak için her hafta Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri'ni engellediği belirtildi. Cumartesi Anneleri’nin 615. buluşması sırasında 1995 yılında gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak gözaltına alındı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak üzere her hafta Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi gerçekleştiren Cumartesi Anneleri’nin bu haftaki eyleminde ortak basın açıklamasını okuyan 22 yıl önce gözaltında öldürülen Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. 

Eyleme katılan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Maside Ocak, 1996 yılında Şırnak’ta 10 köylünün gözaltına alınıp daha sonra bir dolmuşta kömürleşmiş bedenlerinin bulunduğu olaya ilişkin basın açıklamasını okuyordu. Basın açıklamasının yarısında 2 polis gelerek, ‘Devleti suçlayamazsınız’ dediler. Maside Ocak basın açıklamasını bitirdikten sonra polislerce kimliğini alınarak gözaltına alındı. Şu anda Taksim Polis Merkezi’nde tutuluyor. Bu olayın üzerine İçişleri Bakanını aradım. Açıklamayı okuyan belli. 615 haftadan bu yana devam eden, baskı döneminde engellenmeye çalışılan bu barışçıl, sivil itaatsizlik eylemine ağır bir baskıdır. Açıklamayı okuyanın hakkında bir isnat varsa ifadeye çağrılabilir. Bu ortam içinde gözaltına alınması insani bakımdan doğru değildir” diye konuştu.

Dokuz8'in haberine göre, polis Cumartesi Anneleri'ni "PKK propagandası yapmaya, katil devlet demeye devam ederseniz müdahale ederiz" diyerek tehdit etti.

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Galatasaray MeydanıHasan OcakMaside Ocak

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