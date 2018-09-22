Cumartesi Anneleri'ne yine yasak!

Polis, 704. kez, gözaltındayken kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak isteyen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'na yürümesine izin vermedi. Polis, kalkanlarıyla birlikte Cumartesi buluşmasına gelenleri ittirdi. 25 Ağustos’taki 700’üncü haftadan bu yana Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapmasına izin verilmiyor.

İnsan Hakları Derneği(İHD) İstanbul Şubesi önünde toplanan Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 704’ncü kez Galatasaray Meydanı’na yürümek istedi. Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir’in de bulunduğu Cumartesi Anneleri’ne polis tarafından Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasak kararı bildirildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, bu hafta 25 Eylül 1991 tarihinde askerler tarafından evine yapılan baskın sırasında gözaltına alınan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Gündem’in akıbetini sormak isteyen Cumartesi Annelerine polis kalkanları ile müdahale etti.

Eyleme desteğe gelenler ‘insanlık onuru işkenceyi yenecek’ sloganı atarken polisler gazetecileri, “Bu işi siz büyütüyorsunuz” diyerek eylemin yapıldığı yerden uzaklaştırdı.

Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamalada, CHP Milletvekili Sezgin Tosun, HDP Milletvekili Sepril Kemalbay ile Hanım Tosun ve Hanife Yıldız'ın bariyerlerle kapatılan Galasaray Meydanı'na atılan karanfillerin gözaltına alındığı belirtildi.