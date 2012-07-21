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'Cumartesi Anneleri'ne müdahale; 8 gözaltı!

Galatasaray Lisesi'nin önünde 1992 yılında gözaltında kaybedilen Hasan Gülünay için pankart açan ailesi ve insan hakları savunucularından 8 kişi gözaltına alındı.

21 Temmuz 2012 17:59

Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı'nda, gözaltında kaybedilenler ve faili meçhul cinayetlerle katledilenler için yapılan oturma eylemi yaptı. Eylemden sonra pankart açanlara gaz bombaları ile sert bir şekilde müdahale eden polis, 8 kişiyi gözaltına aldı

20 Temmuz 1992 yılında evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan Hasan Gülünay için ailesi ve yakınları tarafından İstiklal Caddesi üzerindeki bir cafeye "Hasan Gülünay nerede - Kaybedenler kaybedecek" pankartı açıldı.

Pankart açanlara gaz bombaları ile sert bir şekilde müdahale eden polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar "Baskılar bizi yıldıramaz" diye slogan atarken, gözaltına alınanlar arasında Hasan Gülünay'ın eşi Birsen Gülünay ve çocukları Deniz ile Cihan'ın da bulunduğu öğrenildi. İnsan hakları savunucuları ve Cumartesi Anneleri polisin gözaltına almasına tepki gösterdi. Gözaltına alınanların serbest bırakılması için Taksim Polis Merkezi'ne yürüyen insan hakları savunucuları ve Cumartesi Anneleri'nin önüne polis merkezinin bulunduğu sokakta barikat kuruldu. Polisler, gözaltına alınanların sivil polisler tarafından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söyledi.(Imc Tv)

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