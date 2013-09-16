Cumartesi Anneleri'nden Ocak: Son kemik bulununcaya kadar Galatasaray’dayım

Hülya Karabağlı / Ankara

“Anneler, babalar ağlarken kendi mezarımı unutuyorum” diyor Emine Ocak. Bu yıl, Uluslararası 2013 Hrant Dink Ödülü “Cumartesi Annelerine” verildi. Onlar adına ödülü Emine Ocak, Hanım Tosun ve İkbal Eren aldı. Emine Ocak, ilk Cumartesi annelerinden. 76 yaşında. Tam 18 yıldır. Galatasaray Meydanı’nda. 27 Mayıs 1995 günü Galatarasay Meydanı’na oturduğunda, Türkiye’ye gözaltı kayıplarını, işkenceyle ölümleri, faili meçhulleri öğretti. Aldıkları ödülün ardından T24’e, “ Anneler, babalar ağlarken kendi mezarımı görmüyorum. Mezarımın olduğunu unutuyorum” diyor. Hrant Dink ödülü için herkese, medyaya, bugüne kadar yanında olanlara tek tek teşekkür ediyor.

Emine Ocak, oğlu Hasan Ocak’ı kurban verdi. Hasan, 20 Mart 1995'te gözaltına alındı. Devlet, ‘Bizde yok" dedi. Kimsesizler Mezarlığı’nda 55 gün sonra bulundu. Emine annenin mücadelesi o gün başladı.

‘Hasan’ın cansız bedeniyle mücadele başladı’

“Hasan’ın cansız bedeni bulunca mücadeleye başladım” diyor. Kimsesizler mezarlığında bulduğu oğlunu ve o süreci derin bir acıyla vurguluyor. “Galatasaray’a bundan sonra da gitmeye devam edecek misiniz” sorusuna, “Cumartesi Annelerinin” polisin gözaltına alınması olayıyla yanıt veriyor.

‘Son kemik bulununcaya kadar’

“Saçımızdan sürüklendik. Tekmelendik. Kolumdan, bacağımdan yaralandım. Hatta saçımızdan sürükleyerek tekmeleyerek götürdüler bizi” diyor. “Eskisi kadar güçlü değilim. Çok gidemiyorum ” diyor Emine Ocak. Bir sonraki cümlesi ise, “Katillerin peşindeyim. Son kemik bulununcaya kadar oradayım” oluyor.

‘Mezarımızın olmasına üzülüyorum’

Emine Ocak, o meydanda hissettiklerini de, “Kayıp yakınlarının yanında; bizim bir mezarımız olduğu için üzülüyorum. Onların, kardeşleri, çocukları, babaları öldürüldü. Son kemik bulununcaya kadar peşlerini bırakmayacağım”.

Hrant Dink ödülünü, İHD’nin tutuklu Şube Başkanı Muharrem Erbey’e ithaf ettiklerini anlatıyor. Diyarbakır Şubesi olarak kayıplara ilişkin yürüttükleri çalışmanın önemli olduğunu söylüyor. Toplu mezar çalışmalarından dolayı tutuklanmış olabileceğine dikkat çekiyor.

Cumartesi Anneleri

Galatasaray'da her cumartesi saat 12.00'de "Kayıplar son bulsun, kayıpların akıbeti açıklansın, sorumlular bulunsun ve yargılansın" talepli Cumartesi Anneleri/İnsanları oturmaları Ocak'ın cansız bedeninin bulunmasıyla 27 Mayıs 1995'te başladı.

Hasan Ocak 13 Nisan 1965'te Tunceli'de doğdu, öğretmendi, çay ocağı işletiyordu.25 Mayısta büyük bir cenaze töreniyle Gazi Mahallesi mezarlığına gömüldü.

Annesi Emine Ocak, öldüğü 2002'ye kadar babası Baba Ocak, kardeşleri Hüsniye, Hüseyin, Aysel, Ali ve Maside halen kardeşleri ve tüm kayıplar için mücadelelerini sürdürüyor.