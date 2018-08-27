Cumartesi Anneleri'nden İçişleri Bakanı'na yanıt

T24 Haber Merkezi

1995’ten bu yana gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray Meydanı'nda buluşan Cumartesi Anneleri, 700. haftasında polisin müdahale etmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

İnsan Hakları Derneği'nde (İHD) basın toplantısı düzenleyen Cumartesi Anneleri, "Bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan talihsiz açıklama gerçekleri çarpıtmak, Cumartesi Anneleri'nin meşruiyetini karalamak ve develetin suçlarını örtmek amacını gütmektedir" dedi.

"Aynı zamanda gözaltında kayıp davalarına siyasi bir müdahaledir" diyen Cumartesi Anneleri, Soylu'ya gözaltında kaybolan Cemil Karabayır'ın annesi Berfo Anne ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeden sonra kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nu hatırlattı.

Açıklamada, "Soylu'nun Hasan Ocak hakkında söyledikleri de gerçeklerin açıkça çarpıtılmasından ibaret olup burada kısaca soruşturma dosyasında mevcut adli tıp raporu, olay yeri inceleme raporu ve kimlik araştırmaya ilişkin tutanaklar ile dosyadaki devlet tanığının son ifadesinde olayı hatırlamadığı yönündeki beyanını hatırlatırız" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Cumartesi Anneleri anneliği istismar etmemekte, annelik haklarını kullanarak çocuklarının kemiklerine ulaşmaya çalışmakta ve tüm kaybedilenler için adalet istemektedir. Bu talep hepimizin talebidir.

Cumartesi Anneleri gücünü kayıplarının özleminden, kimliksiz ve kimsesiz olarak gömülen kayıplarına ulaşma çabasından almaktadır. Bitmeyen bu yas süreceini tamamlanmasını ve adaleti sağlamak devleti yönetenlerin görevidir.

Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınan demokratik haklarının kullanımını sağlamak devleti yönetenlerin görevidir.

700. haftasında cumartesi insanlarına uygulanan keyfi yasak ve polis saldırısı 699 haftadır süren barışöçıl ortamı provake etmiş, şiddet ortamı haline getirmiştir. Bu saldırıyı bir kez daha protesto ediyor, devleti yönetenleri bu anlayıştan dönmeye davet ediyoruz.

Kayıplarımız aramaya devam edeceğiz."