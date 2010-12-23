Cumartesi Anneleri yarın yine Galatasaray Meydanı'nda

T24- Faili meçhul saldırılar ve gözaltında kaybettikleri yakınlarının akıbeti için biraraya gelen Cumartesi Anneleri, 25 Aralık Cumartesi günü İstanbul Galatasaray Meydanı’nda 300. kez oturma eylemi yapacaklar. İlk eylemlerinden 15 yıl sonra kadınlar hala öğrenemedikleri çocuklarının, eşlerinin, kardeşlerinin akıbetlerini bilmek istiyor.



27 Mayıs 1995 günü ilk eylemi yapan Cumartesi Anneleri, izleyen 200 hafta boyunca İstanbul Galatasaray Meydanı'nda her cumartesi oturma eylemi yaparak yakınlarının bulunmasını istedi ve "meçhul" katilleri protesto ederek Türkiye'de JİTEM'e, Ergenekon'a karşı mücadelenin en önemli simgelerinden biri oldu.

13 Mart 1999'a kadar her Cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda kaybedilenlerin fotoğraflarıyla 200 hafta aralıksız oturma eylemi yapan anneler, 28 Şubat darbesini izleyen günlerde oturma eylemine ara verdi.Ta ki Ergenekon davasına kadar.

İnsan Hakları Derneği, Cumartesi Annelerinin 10 yıl sonra tekrar Galatasaray Meydanı'nda oturmaya başlamasını şöyle açıklıyor:

"10 yıl aradan sonra Cumartesi anneleri ve insan hakları savunucuları olarak, resmi ağızlardan itirafların gelmesi, Jitem elemanlarının adres gösterdikleri asit kuyularında, derelerde, çukurlarda, gözaltında kaybedilen evlatlarımıza, sevdiklerimize ait kemiklerin bulunması, Ergenekon davası kapsamında yargılanan bazı isimlerin gözaltında kaybedilen yakınlarımızın failleri arasında olması nedeniyle 31 Ocak 2009 Cumartesi günü yeniden

Galatasaray Meydanı’nda oturmaya başladık."



Talepleri gözaltında kaybedilen evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin, anne ve babalarının akıbetlerinin açıklanması, sorumlularının yargılanması olan kadınlar 25 Aralık 2010 Cumartesi günü, saat 12: 00'da Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelecek.