Cumartesi Anneleri yargılanıyor: Avukatların tamamı salonu terk etti

Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eylemine açılan dava görüldü. Reddi hâkim ve davadan çekilme hususlarında daha önce karar verildiği gerekçesiyle talepler geri çevrildi. Duruşmaya katılamayan bir kısım sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren hakim, davayı 23 Mart 2022 saat 13:00’a erteledi.

Gazete Duvar’dan Hacı Pişkin haberine göre, Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eyleminde gözaltına alınan 46 kişi hakkında açılan davanın 3. duruşması görülüyor. Çağlayan'da İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya, çok sayıda parti temsilcisi ve Cumartesi İnsanları katıldı. Ellerinde, 'Bu davada yargılanan bizim hakikat ve adalet arayışımızdır' pankartı taşıyan Cumartesi Anneleri, "Bu dava bizim için yok hükmünde" dedi.

Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak, "Adalet bizim için haysiyet ve insanlık meselesidir, susmayacağız. Bugün burada, üzerinde “Adalet” yazan bu binada bir yargılama yapılacak. Kim yargılanacak peki? Gözaltında kaybetmeyi bir devlet politikası haline getiren; siyasetçi, kamu görevlisi kılığına girmiş “insanlığa karşı suç” failleri mi nihayet yargılanmaya başlandı? Hayır. Gözden düşmüş devlet bağlantılı suç örgütü liderinin çektiği videolarla, sosyal medya paylaşımlarıyla aylardır pek çok suç failini ifşa etmesinin ardından, bu failler mi yargılanmaya başlandı?" açıklamasını yaptı.

Ocak şu ifadeleri kullandı:

"Hayır değil. Televizyon ekranlarına çıkıp yaptığı işkenceleri savunan; onlarca, yüzlerce gözaltında kaybetmede, yargısız infazda bir şekilde parmağı bulunan kontrgerilla şefleri mi yargılanacak bugün burada? Elbette hayır. TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun Cemil Kırbayır’ı gözaltında kaybettikleri için tek tek isimlerini sayarak suç duyurusunda bulunduğu işkenceciler mi yargılanacak? Hayır onlar da değil. AİHM’de oy birliği ile mahkumiyet kararı verilen kayıp dosyalarının failleri mi yargılanacak? Hayır onlar hiç değil. Cumartesi Anneleri’nin 699 hafta boyunca sürdürdükleri barışçıl toplanmalarını şiddet yoluyla dağıtanlar, anayasal haklarını kullanan insanlara işkence edenler, kentin bir meydanını halka kapatanlar mı yargılanacak? Hayır, hayır onlar da değil.

Peki kim yargılanıyor bugün? Bugün, bir dava da yüz dava da açsanız, biz kendi davamızdan dönmeyeceğiz diyen kayıp yakınları ve hak savunucuları yargılanıyor. Bugün biz yargılanıyoruz. Biz, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizi aramaktan vazgeçmeyen aileler yargılanıyoruz. Bize yaşatılan zulme, adaletsizliğe itiraz eden destekçilerimiz yargılanıyor. Neden biz yargılanıyoruz? Hak ve özgürlükleri askıya alınmış milyonlarca insan bizim gibi hakları için mücadele etmesin diye. Mahkûm edildikleri adaletsizliğe, hukuksuzluğa isyan etmesinler, bunu göze alamasınlar diye biz yargılanıyoruz. Ama bakın yine buradayız. Yine sokaktayız, yine haykırıyoruz: Kayıplarımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarımızı bizden koparanlar adil bir yargı önüne çıkana kadar susmayacağız! Adalet bizim için haysiyet ve insanlık meselesidir. Kayıp yakınlarının maruz kaldığı adaletsizlik son bulana kadar susmayacağız. Galatasaray Meydanı’ndan asla vazgeçmeyeceğiz."

Duruşmada 18 sanık ve sanık avukatları mahkemede hazır bulundu.

Duruşma, hâkimin beklenmesi nedeniyle gecikmeli olarak başladı

Duruşma, hâkimin beklenmesi nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Besna Tosun’un avukatı Erkan Şenses, “Pandemi şartlarında iki saati aşkın süredir burada bekliyoruz. Kimlik tespiti huzurunuzda yapılması gerekirken mübaşir tarafından yapılmıştır. Bu CMK’ya aykırıdır. Adalet talebinde bulunan yurttaşlar bu dava ile karşı karşıya. Mahkemeniz barışçıl protesto hakkını korumak için tüm sanıklar hakkında beraat vermeli." dedi.

Avukat Leyla Sarohan, "Adaleti tesis etmek istiyorsak bu ailelerin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerekiyor. İddianamede bahsi geçen suçun unsurları oluşmamıştır, bu nedenle beraat talep ediyoruz." diye konuştu.

Avukat Meriç Eyüboğlu, "Geçen celse 2 saat duruşmanın başlamasını beklemiştik. Bugün 2 saat 13 dakika bekledik. Tek duruşma olan bir günde bunca insanı bekletmek hukukla açıklanabilecek bir durum değil. Bu tekrar devam edecekse duruşma saatini daha geç bir saat olarak belirleyin. 46 kişi yargılanıyor. Duruşmaya gelmezseniz yakalama kararı çıkarırım diye herkesi çağırdınız. Tüm sanıklar gelmişken ve büyük salon tahsis edilmemişken bu kadar insanı 2 saatten fazla duruşma salonunda bekletmek Covid-19 şartlarına uygun değil. : Bu şekilde adil yargılama mı olur? Sağlıklı bir ortamda duruşma yapılacak koşulları oluşturana kadar duruşmanın ertelenmesini talep ediyoruz. Beraat kararı vermeyecekseniz duruşmayı ertelemenizi istiyoruz." ifadesini kullandı.

Söz alan avukatlar şunları kaydetti:

Emre Telci:

"İl dışından pek çok barodan avukatlar geldi. 10:30’da başlaması gereken duruşma bu kadar sarkıyorsa biz burada beklemek zorunda değiliz. Bu kadar küçük salonda akşama kadar nasıl duracağız? Bu bizim canımıza kasttır. Duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum."

Tuğçe Duygu Köksal:

Yargıcı beklemek suretiyle 2 saat 15 dakikadır buradayız. Covid sürecinde böyle küçük bir salonda 29 kişinin ifadelerinin alınması olmayacak bir iş. Anayasal haklarını kullandıkları için kanunda suç olmayan eylemlerinden yargılanan sanıklar hakkında savunmaları alınmadan derhal beraat kararı verilmesini talep ediyorum.

Ömer Kavili:

Duruşmayı neden zamanında başlatmadığınızı açıklamanızı talep ediyorum.

Önceki celse yapılan reddi hakim talebine ilişkin herhangi bir karar tesis edilmediğini belirten Av. Metin İriz, CMK 29 gereğince reddi hakim talebi değerlendirilip karar alınana kadar duruşmanın ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Duruşma savcısı, usul ve esasa aykırı taleplerin ayrı ayrı reddini istedi.

Av. Kavili: Savcı yasal dayanaklarını açıklamak zorundadır. Yorumunda sadece usul ve yasaya aykırı taleplerin reddini istiyor. Oysa avukat arkadaşlarımız taleplerini birden fazla kanunun maddelerine dayandırdı. Savcıdan yeniden mütalaa vermesini istiyorum.

Av. Eyüboğlu: Covid-19 koşullarına ilişkin bilimsel raporlar sundum ve salonun koşullara uygun olmadığını belirttim. Burada usul ve esasa aykırı olan nedir, savcı beyin açıklamasını istiyorum.

Hâkim, yeniden mütalaa verilmesi de dahil olmak üzere bütün talepleri reddetti

Hâkim, yeniden mütalaa verilmesi de dahil olmak üzere bütün talepleri reddetti. Duruşmaya neden geç geldiğinin açıklanması yönündeki talebi de reddeden hakim, CMK’da böyle bir açıklama zorunluluğu olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

Av. Fırat Epözdemir söz aldı: CMK 191’e uygun duruşma yapmayan ve saatinde başlamayan mahkeme hakimi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum.

Av. Eyüboğlu: Hukuk kurallarını doğru işletmediğiniz, tarafsız olmadığınız, davanın en başında kararınızı oluşturduğunuz bir kez daha anlaşılmıştır. Bu yargılamanın sizinle devam etmesi adil yargılama açısından imkansızdır, bu nedenle davadan el çekmenizi talep ediyorum.

Av. Kavili söz alarak tüm talepleri reddeden hâkime, “AKP ile bir ilginiz var mı bilmek istiyoruz” dedi. Salondaki izleyicilerin Kavili’yi alkışlaması üzerine mahkeme hâkimi bir daha böyle bir şey olursa salonu boşaltacağını söyledi.

Avukatlardan hâkime: Eğer çekilmezseniz biz çıkıyoruz

Av. Efkan Bolaç da hâkimin davadan çekilmesini talep etti ve “Eğer çekilmezseniz biz çıkıyoruz” dedi.

Av. Kırkazak: “Paşa gönül” kriterlerine göre reddediyorsunuz taleplerimizi. Size güvenmiyoruz. İnanmıyoruz. Dolayısıyla bu yargılamayı sürdürme açısından istenmiyorsunuz.

Duruşma savcısı bir kez daha taleplerin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddini istedi. Av. Kavili savcı mütalaasına tekrar itiraz etti ancak hâkim, mütalaaya daha önce itiraz ettiği için Kavili’ye söz vermedi.

Av. Kavili başka bir usuli itirazı olduğunu söyleyerek söz aldı:

"Önceki celse yapılan reddi hakim talebini reddetmişsiniz ama avukatlara tebliğ etmemişsiniz. Oysa bugün tutanağa, talep reddedilmesine ve avukatlara tebliğ edilmesine rağmen itiraz edilmedi diye yazdırdınız. Siz güvenilmezsiniz. Hâkim ve savcının davadan çekilmesini talep ediyoruz.

Hakim talepleri bir kez daha usul ve yasaya aykırı bularak reddetti.

Avukatların tamamı salonu terk etti

Av. Eyüboğlu, “Biz size usul öğretmekten yorulduk, buyrun kendiniz yapın duruşmayı” dedi. Avukatların tamamı salonu terk etti. Bunun üzerine hâkim de duruşmaya beş dakika sonra devam edileceğini belirterek salondan çıktı.

Sanıklardan Maside Ocak söz aldı:

"Biz sizin tarafsız olduğunuza inanmıyoruz. Hakim ve savcıların yasalara aykırı davrandığını görmek bizler için çok üzücü."

Reddi hâkim ve davadan çekilme hususlarında daha önce karar verildiği gerekçesiyle talepler geri çevrildi. Duruşmaya katılamayan bir kısım sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren hâkim, davayı 23 Mart 2022 saat 13:00’a erteledi.