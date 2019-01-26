Cumartesi Anneleri: Saraylarınız bu aydınlatılmayan insanlık suçlarının gölgesinde kalacak

Gözaltındaki kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için her hafta bir araya gelen Cumartesi Anneleri, 722’inci hafta buluşmasında, 24 yıl önce gözaltında kaybedilen ve işkence görmüş bedeni kimsesizler mezarlığında bulunan eczacı Ayşenur Şimşek için adalet istedi. AF Örgütü Türkiye Kampanyalar sorumlusu Milena Büyüm ‘ün Birleşmiş Milletler (BM) ‘zorla kaybetme’ sözleşmesinin yükümlülüklerini hatırlattığı eylemde söz alan Ayşenur Şimşek’in kardeşi Ercan Şimşek , “Yollarınız, köprüleriniz, saraylarınız bu aydınlatılmayan insanlık suçlarının daima gölgesinde kalacaktır” dedi.

Birgün'den Zeynep Kuray'ın haberine göre eyleme, HDP Milletvekilleri Hüda Kaya, Oya Ersoy, Musa Piroğlu, AF Örgütü Türkiye Kampanyalar sorumlusu Milena Büyüm ile çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. Gözaltında kaybedenlerin fotoğraflarının taşıyan kayıp yakınları adına bu haftaki açıklamayı gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren okudu.

Devletlerin, yasama, yürütme, yargı organlarının herkes için hukuk güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatan Eren, Türkiye’de bu yükümlükler yerine getirilmediği için bir hukuk güvenliği krizi yaşandığını vurguladı. 722’inci haftada hukuk devleti talebiyle yine meydanlarda, sokaklarda olduklarını belirten Eren, “23 haftadır kayıplar sorununu kamuoyuna taşıyabilmek için Galatasaray’da gerçekleştirdiğimiz ve Anayasa’nın güvencesinde olan buluşmalarımız polis zoru ile engelleniyor. Bizim 'herkes için hukuk güvenliği' talebimizin kriminalize edilmesi Türkiye’nin bir hukuk devletine dönüşme ihtimalini engelleme girişimidir. Bizim hukuk ve adalet talebimizin görünmez, duyulmaz kılınmak istenmesi Türkiye’nin demokratikleşmesini engelleme girişimidir” dedi.

Eren, sadece gözaltında kaybedilenler için değil, demokratik bir Türkiye için de adalet talebimizde ısrar edeceklerinin altını çizdi.

Polisten tehdit

Bu hafta, 24 Ocak 1995 tarihinde Ankara ‘da gözaltında kaybedilen eczacı Ayşenur Şimşek için adalet isteyen Eren, henüz 27 yaşındayken katledilen Şimşek’in hikâyesini şöyle anlattı:

“Ankara’da yaşayan eczacı Ayşenur Şimşek sağlık emekçilerinin sendikal çalışmalarının içinde yer aldı. Sağlık -Sen Ankara Şubesi Kurucu Başkanı oldu. Çalışmalarını sürdürürken ailesini defalarca telefonla arayan kişiler, ‘Bu işleri bırakmazsa sonu kötü olur’ diyerek tehditlerde bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Ayşenur’un babası iki defa karakola çağırılarak, ‘kızın gelip teslim olsun yoksa onun için hiç iyi olmayacak’ diye tehdit edildi.

Ailesi son olarak 24 Ocak 1995 tarihinde Ayşenur’la görüştü ve o tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

İşkence görmüş bedeni kimsesizler mezarlığında bulundu

Kızlarının akıbetinin araştırılması için emniyete, savcılığa ve İçişleri Bakanlığı’na başvuran aileye ‘gözaltına alınmamıştır’ denildi. Tüm yasal girişimleri sonuçsuz kalan aile, 21 Mart 1995 tarihinde düzenledikleri basın açıklaması ile Ayşenur’un bulunması için kampanya başlattıklarını duyurdu. Kampanya devam ederken 11 Nisan 1995 tarihli Milliyet Gazetesi’nde Kırıkkale’de bulunan bir kadın cenazesi haberi yayımlandı. Haber üzerine Şimşek Ailesi Kırıkkale Savcılığı’na başvurdu. Gözaltına alındığı inkâr edilen Ayşenur’u tüm resmi kurumlarda arayan Şimşek Ailesi, 12 Nisan 1995 tarihinde kızlarının bedenine Kırıkkale Kimsesizler Mezarlığı’nda ulaştı.

Otopsi raporunda yakın mesafeden vurulduğu belirtildi

Otopsi raporuna göre 28 Ocak 1995 tarihinde öldürülen Ayşenur Şimşek’in bedeninde işkence izleri vardı. Kafasından ve göğsünden ateşli silahla yakın mesafeden vurularak öldürülmüş ve 29 Ocak 1995 tarihinde Kırıkkale yolu kenarında bulunmuştu. Daha önce gözaltına alındığı için emniyette parmak izi bulunmasına rağmen Ayşenur’un cansız bedeni üç hafta boyunca morgda bekletildikten sonra “kimliği meçhul kişi” olarak Kırıkkale Kimsesizler Mezarlığı’na defnedilmişti.”

24 yıldır Ayşenur Şimşek’i katledenler, bedenini kaybetmek isteyenlerin tespit edilerek ve cezalandırılmalarını mümkün kılacak etkinlikte bir soruşturma yürütülmediğine işaret eden Eren, Ayşenur’un katillerinin tespit edilip cezalandırılmasını için savcıları göreve çağırdı. Eren, kayıplarımızı aramaktan ve kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceklerini bir kez daha altını çizdi.

"Bu sizin imtihanınızdır"

Açıklamanın ardından söz alan Ayşenur Şimşek’in kardeşi Ercan Şimşek, ablasının barış içinde adil bir dünya istediği için, kendisini, sömürü düzenlerinin önünde engel görenler tarafından katledildiğini vurguladı. Niceleri gibi Ayşenur’un iyi bir avlat, kardeş ve sendikacı olduğunu kaydeden Şimşek, vicdanlı bir insana yakışır, onurlu bir yaşamı olduğunu ifade etti. “Peki ya kalleşçe katleden katiller nerede? Emiri verenler nerede?” diye soran Şimşek, şöyle konuştu:

“Ve siz devleti yönetenler, bu cinayetleri aydınlatacağız diyerek oy devşirilenler ; ne oldu da bir gün kayıplar için ‘Eminönü Meydanı’na gezerken mi kayboldu’ deme noktasına geldiniz. Ne oldu da kayıpların anılmasına tahammül edemez hale geldiniz? Unutmayın ki bu sizin de imtihanınızdır ve yollarınız, köprüleriniz, saraylarınız bu aydınlatılmayan insanlık suçların daima gölgesinde kalacaktır. Bir gün gerçekler ortaya çıkacaktır.”

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