Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eyleminden önce yapılan polis müdahalesinde darp edilen Aydın Aydoğan’ın tazminat talebi reddedildi

Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’de gerçekleştirdiği 700’üncü hafta eylemine katılmak için İstanbul Beyoğlu’ndaki bir pasajda bekleyen yurttaşlara, polis müdahale etti. Polisin biber gazlı müdahalesinde çok sayıda hak savunucusu yaralandı ve gözaltına alındı. Müdahalede kolu kırılan Aydın Aydoğan, kolluk tarafından darp ve hakarete maruz bırakıldığını belirterek İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’ne tazminat davası açtı. Aydoğan, 10 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talep etti. Ancak İdare mahkemesi 15 Haziran tarihli kararında, Aydoğan’ın tazminat talebini reddetti.

BirGün’den Dilan Esen’in haberine göre, Aydoğan’ın polis müdahalesine maruz kaldığı anlara ilişkin fotoğraf ve videoları olmasına rağmen idare mahkemesi kararında, “Davacının katılıp katılmadığının belli olmadığı” iddia edildi. Kararda, Aydoğan’ın olay yerinde yaralandığının tespit edilemediği belirtildi.

Ret kararını değerlendiren Aydoğan, eylem başlamadan önce polis şiddetine maruz bırakıldığını söyledi. Darp sonucu kolunun kırıldığını hatırlatan Aydoğan, kayıp yakınları ile birlikte suç duyurusunda bulunduklarını da ekledi. Olay anına ilişkin görüntüleri dosyaya sunduklarını aktaran Aydoğan, şöyle konuştu:

“Şahitlerimizin dinlemesini talep ettik ama savcılık dinlemedi. İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’nin, verdiği bu kararın siyasi bir karar olduğu toplum vicdanında asla yer bulamayacağı açıktır. Mahkeme hiçbir somut delile bakmadı, şahitlerimizi dinlenmedi, üstelik görüntüler olmasına rağmen hiçbirini dikkate almadı.”