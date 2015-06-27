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Cumartesi Anneleri: Kayıp er Osman Karadeniz nerede?

'Yetkililer tarafından kayıp erin ailesine verilen cevap, bize bugüne kadar verilen cevapla aynı'

27 Haziran 2015 20:46

Galatasaray Meydanında her hafta toplanan Cumartesi Anneleri/İnsanları, adalet arayışlarının 535’inci haftasında 16 gündür kendisinden haber alınmayan er Osman Karadeniz’in akıbetini sordu.

Cumartesi Anneleri, er Osman Karadeniz'in ailesine verilen cevabın yıllardır kendilerine verilen yanıtla aynı olduğunu vurguladı.

DİHA’nın haberine göre Besima Tosun, 16 gündür kendisinden haber alınamayan ve İzmir-Buca Merkez Komutanlığı’nda zorunlu askerlik yaparken şüpheli bir şekilde kaybolan Osman Karadeniz’in akıbeti için yetkililerden bir an önce açıklama beklediklerini söyledi.

 

Ardından söz alan gözaltında kayıp Hasan Ocak’ın kardeşi Hüseyin Ocak da babasının Dersim katliamının tanıklarından birisi olduğu kaydederek, babalarının kendilerine hep zulme karşı direnmeyi öğrettiğini söyledi. Kayıp asker Osman Karadeniz’in durumuna da değinen Ocak, “Yetkililer tarafından Osman Karadeniz’in ailesine verilen cevap, biz kayıp yakınlarına bugüne kadar verilen cevaptı. Biz Osman’ın ailesinin yanındayız. Devlet açıklama yapmak zorundadır” dedi.

 

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