Cumartesi Anneleri: İsmet Sezgin’i iyi bilmeyiz!

Kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin yargılanması için 600 haftayı aşkın zamandır Galatasaray Medyanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları, 88 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin için “İyi bilmeyiz” açıklaması yaptı.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre Sezgin, Cumartesi Anneleri/İnsanları da Sezgin ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İçişleri Bakanlığı döneminde kayıp ailelerinin başvurularına ‘Bu kişiler kayıp değil, firari’ diyen İsmet Sezgin de hesap vermeden öldü.

“İçişleri Bakanlığı döneminde gözaltında kayıp başvurularımıza ‘gözaltında olduğuna ve sorgulandığına ilişkin hiçbir husus yoktur’ diyen İsmet Sezgin'i iyi bilmeyiz.”

47 kişi gözaltında kaybedildi

Sezgin döneminde gözaltında kaybedilenler, kaybedildikleri tarih ve yer şöyle:

Agit Akipa ve İbrahim Demir / Şırnak, İdil / 12 Aralık 1991

İlhan Bilir / Şırnak / 1 Ocak 1992

Ömer Sulmaz / Şırnak, Cizre / 1 Ocak 1992

Ramazan Özalp / Şırnak, Cizre / 1 Ocak 1992

Hüseyin Temurtaş / Şırnak, Güçlükonak / 1 Ocak 1992

Harbi Arman / Diyarbakır / 21 Ocak 1992

Ebedin Yaşlı / Diyarbakır / 10 Nisan 1992

Hüsamettin Yaman ve Soner Gül / İstanbul, Fatih / 5 Mayıs 1992

Hasan Gülünay / İstanbul / 20 Temmuz 1992

Ayten Öztürk / Dersim / 27 Temmuz 1922

Nezir Acar / Mardin, Dargeçit / 8 Ağustos 1992

Necat Türk, Rıda Yavuz ve Serhat Bilen / Mardin, Derik / 15 Ağustos 1992

Mehmet Ertak / Şırnak / 20 Ağustos 1992

Ayhan Efeoğlu / İstanbul, Şişli / 6 Ekim 1992

Mehmet Tan / Şırnak / 15 Aralık 1992

Hüseyin Eser / Mardin, Midyat / 19 Aralık 1992

Namık Erkek / Mersin / 19 Aralık 1992

Abdullah Buluter ve Sadık Ekin / Batman / 1 Ocak 1993

Sıdıka Dal / Mardin, Nusaybin / 1 Ocak 1993

Nadir Nayci / Şırnak, Cizre / 1 Ocak 1993

Ahmet Berek / Şırnak, Cizre / 1 Ocak 1993

Emin Savgat ve Tahir Koçu / Şırnak, Cizre / 1 Şubat 1993

Mehmet Nezir Duman / Şırnak, İdil / 13 Şubat 1993

Hasan Kaya ve Metin Can / Elazığ / 21 Şubat 1993

Cemal Özkurt ve Ömer Güven / Şırnak / 26 Şubat 1993

Ahmet Şahin / Diyarbakır, Lice / 18 Mart 1993

Abdulhakim Tanrıverdi / Şırnak, Cizre / 1 Nisan 1993

Şükrü Fırat / Urfa / 24 Mayıs 1993

Halit Özdemir, Hamdo Şimşek, Hükmet Şimşek, İbrahim Akıl, Mehmet Salih Demirhan ve Şemdin Cülaz / Şırnak, Silopi / 14 Haziran 1993

Abdullah Güler, Ahmet Güler, Beşir Başkök, Ömer Çetin ve Sait Şen / Şırnak / 22 Haziran 1993