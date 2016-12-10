Cumartesi Anneleri: İsmet Sezgin’i iyi bilmeyiz!

Kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin yargılanması için 600 haftayı aşkın zamandır Galatasaray Medyanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları, 88 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin için “İyi bilmeyiz” açıklaması yaptı.
Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre Sezgin, Cumartesi Anneleri/İnsanları da Sezgin ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“İçişleri Bakanlığı döneminde kayıp ailelerinin başvurularına ‘Bu kişiler kayıp değil, firari’ diyen İsmet Sezgin de hesap vermeden öldü.
“İçişleri Bakanlığı döneminde gözaltında kayıp başvurularımıza ‘gözaltında olduğuna ve sorgulandığına ilişkin hiçbir husus yoktur’ diyen İsmet Sezgin'i iyi bilmeyiz.”
47 kişi gözaltında kaybedildi
Sezgin döneminde gözaltında kaybedilenler, kaybedildikleri tarih ve yer şöyle:
Agit Akipa ve İbrahim Demir / Şırnak, İdil / 12 Aralık 1991
İlhan Bilir / Şırnak / 1 Ocak 1992
Ömer Sulmaz / Şırnak, Cizre / 1 Ocak 1992
Ramazan Özalp / Şırnak, Cizre / 1 Ocak 1992
Hüseyin Temurtaş / Şırnak, Güçlükonak / 1 Ocak 1992
Harbi Arman / Diyarbakır / 21 Ocak 1992
Ebedin Yaşlı / Diyarbakır / 10 Nisan 1992
Hüsamettin Yaman ve Soner Gül / İstanbul, Fatih / 5 Mayıs 1992
Hasan Gülünay / İstanbul / 20 Temmuz 1992
Ayten Öztürk / Dersim / 27 Temmuz 1922
Nezir Acar / Mardin, Dargeçit / 8 Ağustos 1992
Necat Türk, Rıda Yavuz ve Serhat Bilen / Mardin, Derik / 15 Ağustos 1992
Mehmet Ertak / Şırnak / 20 Ağustos 1992
Ayhan Efeoğlu / İstanbul, Şişli / 6 Ekim 1992
Mehmet Tan / Şırnak / 15 Aralık 1992
Hüseyin Eser / Mardin, Midyat / 19 Aralık 1992
Namık Erkek / Mersin / 19 Aralık 1992
Abdullah Buluter ve Sadık Ekin / Batman / 1 Ocak 1993
Sıdıka Dal / Mardin, Nusaybin / 1 Ocak 1993
Nadir Nayci / Şırnak, Cizre / 1 Ocak 1993
Ahmet Berek / Şırnak, Cizre / 1 Ocak 1993
Emin Savgat ve Tahir Koçu / Şırnak, Cizre / 1 Şubat 1993
Mehmet Nezir Duman / Şırnak, İdil / 13 Şubat 1993
Hasan Kaya ve Metin Can / Elazığ / 21 Şubat 1993
Cemal Özkurt ve Ömer Güven / Şırnak / 26 Şubat 1993
Ahmet Şahin / Diyarbakır, Lice / 18 Mart 1993
Abdulhakim Tanrıverdi / Şırnak, Cizre / 1 Nisan 1993
Şükrü Fırat / Urfa / 24 Mayıs 1993
Halit Özdemir, Hamdo Şimşek, Hükmet Şimşek, İbrahim Akıl, Mehmet Salih Demirhan ve Şemdin Cülaz / Şırnak, Silopi / 14 Haziran 1993
Abdullah Güler, Ahmet Güler, Beşir Başkök, Ömer Çetin ve Sait Şen / Şırnak / 22 Haziran 1993