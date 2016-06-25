Cumartesi Anneleri: Hurşit Külter nerede?

Cumartesi Anneleri 587. haftada Galatasaray Lisesinde bir araya gelerek polis tarafından gözaltina alındıktan sonra kendisinden 30 gündür haber alınamayan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter'in akıbetini sordu.

HDP Milletvekilleri Ferhat Encü, Hüda Kaya ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun destek verdiği oturma eyleminde gözaltında kaybedilenlerin fotoğrafları taşındı.

Anne Külter: Kaybetmelerine izin vermeyeceğiz

Hurşit Külter'in annesi Kerime Külter, sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı eyleme ses kaydını gönderdi. Anne Külter, "Direnişinizi yürekten selamlıyorum. 27 Mayıstan beri oğlumdan haber alamıyoruz. Peşine düşeceğiz. Bulana kadar vazgeçmeyeceğiz. Ruhumuz var olduğu, bir damla kanımız olduğu sürece aramaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın bu devletin eliyle kaybedilmesine izin vermeyeceğiz. Geçmişte çocuklarımızı kaybettiler, evsiz barksız bıraktılar, artık o günlerdeki gibi yapamayacaklar. Biz anneler omuz omuza verceğiz, arayacağız, peşlerine bırakmayacağız. Kürt, Türk farketmez, hepimiz anneyiz. Yeter bize yaşattıkları zulüm, haksızlık. Bizler kardeşiz, Barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Çocuklar kaybedilmesin, hiçbir annenin çocuğu kaybolmasın.Hiçbir anne bu acıyı yaşamasın. Biliyoruz oğlumu onlar götürdü. Kaybetmek istiyorlar. Ne yaparsanız yakın peşini bırakmayacağız. Oğlumun elini bırakmayacağım" diye konuştu.

Ferhat Encü: Tatmin edici açıklama yapılmadı

Şırnak HDP Milletvekili Ferhat Encü 30 gündür Hurşit Külter'in akıbetını sorduklarını dile getirerek şöyle konuştu: "Bugüne kadar kamuoyuna, ailesine tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Hukuksal olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Fakat bize Hurşit Külter'in gözaltına alınmadığı söylendi. Sosyal medya hesaplarında Hurşit Külter'in gözaltına alındığına, Şırnak'ta gezdirildiğine, işkence yapıldığına dair açıklama yapıldı. 90'lardaki faili meçhuller dönemine dönmemiz isteniyor. Daha önceki Başbakan 1 Kasım seçimleri öncesi 'Bize oy vermezseniz Van'da beyaz toroslar gelecek' dedi. İşte vadettiği beyaz toroslar bugün Kürdistan'da dolaşmaya başladı. Biz biliyoruz Hurşit Külter gözaltinda kaybedilmek isteniyor. İnsan hakları savunucuları ve bizler Hurşit'in sağsalim ailesine teslim edilmesini istiyoruz."

Cumartesi insanlarından Ümit Tekay Dişli basın açıklamasını okudu. Dişli, "Hurşit Külter'in 27 Mayıs 2016 tarihinde gözaltına alındığı, 7 gün Gümüştepe Özel Hareket Şube müdürlüğünde tutulduktan sonra, 3 Haziran 2016 tarihinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına götürdüğü ve orada tutulduğu iddiası karşısında, ne hükümetten ne de askeri yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı. Aradan 30 gün geçmesine rağmen Külter'in nerede olduğu resmen açıklanmadı" dedi.

İHD avukatlarının bilgi alamadıklarını dile getiren Dişli, "Bakanlık ve adli makamlara yapılan tüm başvurular cevapsız bırakıldı. 14 Mart 2016 tarihinden beri Şırnak'ta, Türkiye 'nin taraf olduğu uluslararası insan hakları belgelerine aykırı bir şekilde devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle, avukatlar kente giremiyor, karakollara, savcılığa ulaşamıyor, tanıklarla görüşemiyor. Soruşturma açıldı ama süreç ilerlemiyor" diye konuştu.

Dişli, "30 gündür sorularımızın cevapsız kalması, hükümetin Hurşit Külter'in akıbetinin açığa çıkartılması için gereken siyasi iradeyi göstermemesi karşısında derin endişe duyuyoruz. Herkesi Kerime Külter'in "Oğlum Nerede?" sorusuna "Hurşit Külter nerede?" diyerek eşlik etmeye çağırıyoruz" dedi.