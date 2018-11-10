Cumartesi Anneleri eylemine yasak tepkisi: Baskıları kızgınlıkla takip ediyoruz

Gözaltında kaybolan yakınlanın akıbetini soran Cumartesi Anneleri'in 711. haftada da Galatasaray Meydanı'na çıkmasına izin verilmedi. 11 haftadır meydana çıkamayan Cumartesi Anneleri Ramazan Yazıcı'nın akıbetini sordu. Bu haftaki eyleme katılan Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kampanyalar Direktörü Fotis Filippou, "700. hafta buluşmanızda yaşananlar bizi şok etti. O günden bu yana yaşadığınız baskıları kızgınlıkla takip ediyoruz" dedi.

Cumartesi Anneleri'ne CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan, HDP İstanbul milletvekilleri Oya Ersoy, Hüda Kaya, Dilşat Kaya ve Garo Paylan destek verdi.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, 711′inci hafta açıklaması İstanbul İHD Şubesi önünde yapıldı.

Açıklamada 22 Kasım 1996’da gözaltında kaybedilen Ramazan Yazıcı’nın akıbeti soruldu. Açıklamayı gözaltında kayıp yakını Besna Tosun okudu.

Savcıları, Yazıcı’nın mezarının bulunması için göreve çağıran Tosun, “Bir görgü tanığının Ramazan Yazıcı’yı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görmesi üzerine Yazıcı ailesi şikayette bulundu. Olayın peşini bırakmayan İnsan Hakları Derneği, Yazıcı’nın cansız bedenini İdil merkez mahallesindeki mezarlıkta kimliği meçhul biçimde gömüldüğünü buldu. Ancak kimliği belirsiz birçok kişi olduğu için Ramazan’ın mezarı teşhis edilemedi. Yazıcının mezarının ortaya çıkartılması için savcıları göreve çağırıyorum. Hakikat ve adalet talebi gerçekleşinceye kadar kayıplarımızı aramaktan ve Galatasaray’dan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

"Kızgınlıkla takip ediyoruz"

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kampanyalar Direktörü Fotis Filippou da bu haftaki açıklamaya katıldı. Filippou, 700. haftadan beri oturma eylemleri yasaklanan Cumartesi Anneleri’ne yapılanları kızgınlıkla takip ettiklerini anlatarak şöyle konuştu:

“700. hafta buluşmanızda yaşananlar bizi şok etti. O günden bu yana yaşadığınız baskıları kızgınlıkla takip ediyoruz. Sizin kaybedilen yakınlarınızı akıbetini sorma hakkınız durdurulamaz, engellenemez. Galatasaray’da onlarca yıllardır süren mücadelenize geri dönmeniz için sizin yanınızda kampanyamıza devam edeceğiz. Uluslararası Af Örgütü’nün her şubesi bugün ve her gün yanınızda.”

Ramazan Yazıcı nasıl kaybedildi?

36 yaşındaki Ramazan Yazıcı 22 Kasım 1996 günü saat 09.00 sıralarında Diyarbakır Silvan Melikahmet Garajı’nda kendilerini polis olarak tanıtan telsizli, silahlı üç kişi tarafından gözaltına alındı.

Ancak Ramazan Yazıcı’yı arayan ailesinin başvurduğu tüm yetkililer gözaltına alınmadığını ileri sürdü.

Olaydan iki yıl sonra 19 Kasım 1998 tarihinde, Ramazan Yazıcı’nın cansız bedeninin 3 Aralık 1996 tarihinde İdil’e bağlı Sarıköy ve Mağara köyleri arasında bulunduğu ve İdil Merkez Mezarlığı’na kayıt tutulmaksızın ‘kimliği meçhul kişi’ olarak gömüldüğü ortaya çıktı.

Ancak bugüne kadar mezar yeri tespit edilerek Yazıcı’dan kalanlar ailesine teslim edilmedi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’ndaki dosyada hiçbir gelişme yaşanmazken AİHM’e taşınan dava mahkûmiyetle sonuçlanmıştı.