Cumartesi Anneleri 800. haftasında: Kayıplarımızın akıbetini açıklayın

Adalet arayışında 800. haftalarına giren Cumartesi Anneleri, adalet talebini bir kez daha yineleyerek, "Kayıplarımızın akıbetini açıklayın, kaybedenleri yargılayın" dedi.

Evrensel gazetesinin haberine göre; gözaltında kaybedilen Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız, tek taleplerinin adalet olduğunu vurgulayarak, "Bugün zaten oğlumun 45. yaş günü. Benim için ayrı bir acı. Ve ben o doğum gününü 25 yıldır kutlayamıyorum. Bizim kimseden bir şey istediğimiz yok. Bizim istediğimiz sadece adalet. Bizden aldıkları canlarımıza ne olduğunu bilmek istiyoruz" dedi.

800. hafta eylemi de online yapılacak

25 yıldır eylemlerini sürdüren Cumartesi Anneleri’nin 800’üncü haftası da salgın nedeniyle sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilecek



Her hafta cumartesi günü saat 12.00’de yapılan eylem, bu hafta da Cumartesi Anneleri’nin (@CmrtesiAnneleri) sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.



Gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun, 800’üncü hafta eylemine ilişkin, "Adaletsizliği kanıksamak da adaletsizliği üretmek kadar utanç vericidir; kanıksama, susma çağrısı herkesedir." dedi.