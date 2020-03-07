Cumartesi Anneleri 8 Mart'ta alanlarda olacak: Kaybedilen kadınlar için hesap sorulsun

780’inci hafta eylemlerinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gözaltına alınıp daha sonra kaybedilen kadınların akıbetini soran Cumartesi Anneleri, "Yarın, gözaltında kaybedilen çocuklarımız için alanlarda olacağız" dedi

Cumartesi Anneleri, 780’inci hafta eylemlerinde, Galatasaray Meydanı engellenmesi nedeniyle İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokakta polis ablukasında bir araya geldi. 80 haftadır İHD binası önünde açıklama yapan Cumartesi Anneleri ve kayıp yakınları kayıpların fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giyerek, karanfil taşıdı.

Yoleri: hakikat ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

Açıklamayı okuyan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, gözaltında kaybedilen kadınları unutmadıklarını vurgulayarak, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kaybedilen kadınları anıyor. Bunun için mücadele eden tüm kadınları selamlıyoruz” dedi. Kadınların 8 Mart’ta baskıya karşı seslerini yükselttiklerini kaydeden Yoleri, erkek egemen sistemin beslediği cinsiyet imtiyazlarına, ayrımcılığa ve adaletsizliğe karşı yüksek sesle itiraz etikleri bir gün olduğunu anımsattı.

Gözaltında kaybedilen kadınların isimlerini tek tek okuyarak, unutmayacaklarını yineleyen Yoleri, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Bir suç işlendiğinde hukuk yolunun açılması ve suçun yarattığı sonuçların telafisinin sağlanması hukukun temel prensibidir. Gözaltında kaybedilen kadınların akıbetlerinin açıklanması ve faillerinden adil bir yargı önünde hesap sorulması talebimiz karşılanıncaya kadar hakikat ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

"Kaybedilen kadınlar için hesap sorulsun"

Ardından gözaltında kaybedilen Ferhat Tepe’nin annesi Zübeyde Tepe söz alarak Cumartesi Anneleri olarak yarın alanlarda çocuklarının faillerinin açığa çıkması talebini yineleyeceklerini söyledi. Tepe, tüm kadınların 8 Mart Günü’nü kutlayarak, “Kaybedilen kadınlar için adalet yerini bulsun hesap sorulsun” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise, insan hakları mücadelesinin öncülerinin kadınlar olduğunu vurgulayarak, “Kadınlar olarak gözaltında kaybedilenlerin faillerini bulmak için bu mücadeleye söz verdik” dedi.