Cumartesi Anneleri, 26. yılında yeniden Galatasaray'da: Bu meydan, ülkenin vicdanıdır

Cumartesi Anneleri, mücadelelerinin 26. yılında, 700. haflarından bu yana kendilerine yasaklanan Galatasaray Meydanı'na giderek karanfiller bıraktı. Burada yapılan açıklamada, "Hakikate ulaşıncaya kadar, kaybedenler ve kaybedenleri koruyanlar cezalandırılıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz" denildi.

17-31 Mayıs Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Mücadele Haftası'nda Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı'nda açıklama yaptı.

844'üncü haftasına ulaşan eylemlerinin 700'üncü haftasından bu yana İçişleri Bakanlığı kararıyla Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelmeleri engellenen Cumartesi Anneleri'nin yaptığı eyleme HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Milletvekili Oya Ersoy ve Dilşat Canbaz Kaya, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri de katıldı.

Meydanda yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kayıp yakınları ve hak savunucuları olarak, hakikat ve adalet arayışımızın mekanı Galatasaray'dan 26. yılımızda bir kez daha haykırdık:

Hakikate ulaşıncaya kadar,

Kaybedenler ve kaybedenleri koruyanlar cezalandırılıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz.

26 yıl önce kayıplarımız nerede diye çıktığımız Galatasaray Meydanı, bizler için kayıplarımızla buluşma mekanı oldu.

Bizimle dünyanın tanıdığı bir hafıza mekanına dönüşen Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmeyeceğiz."