Cuma namazında minare yıkıldı: 41 ölü

T24 -

Başkent Rabat'ın yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki Meknes kentinde 400 yıllık bir caminin minaresi, imamın Cuma namazı öncesinde vaaz verdiği sırada yıkılırken olay sırasıdna içeride 300 kişinin bulunduğu belirtildi.Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e, yaralananların sayısı da 75'e yükseldi. Yetkililer ölü ve yaralı sayısının artamasından endişeli. Haberde, yaralılardan 17'sinin hastanede tedavi altında bulunduğu belirtildi.Minarenin şiddetli yağışların zayıflatması nedeniyle yıkıldığı bildirilirken, UNESCO, Meknes kentini "kültür mirası" olarak koruma altına almıştı.