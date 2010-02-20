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Dünya

Cuma namazında minare yıkıldı: 41 ölü

Fas'ın Meknes kentindeki bir caminin minaresi, Cuma namazı sırasında yıkılırken olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

20 Şubat 2010 02:00

T24 - Fas'ın Meknes kentindeki cami minaresinin, Cuma namazı sırasında yıkılması sonrası  olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldi. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini söyledi.



Başkent Rabat'ın yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki Meknes kentinde 400 yıllık bir caminin minaresi, imamın Cuma namazı öncesinde vaaz verdiği sırada yıkılırken olay sırasıdna içeride 300 kişinin bulunduğu belirtildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e, yaralananların sayısı da 75'e yükseldi. Yetkililer ölü ve yaralı sayısının artamasından endişeli. Haberde, yaralılardan 17'sinin hastanede tedavi altında bulunduğu belirtildi.

Minarenin şiddetli yağışların zayıflatması nedeniyle yıkıldığı bildirilirken, UNESCO, Meknes kentini "kültür mirası" olarak koruma altına almıştı.

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