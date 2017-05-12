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Cuma namazında kılıçla hutbe!

"Bundan sonra da her cuma Niksar’da bu gelenek devam edecek"

12 Mayıs 2017 23:18

Tokat’ın Niksar ilçesinde tarihi Ulu Cami’de İlçe Müftüsü Ali Canpolat cuma namazında kılıçla hutbe okudu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Niksar’da 1145 yılında yaptırılan tarihi Ulu Cami’de minbere çıkan İlçe Müftüsü Ali Canpolat, eline kılıç alarak hutbeyi okudu.

Niksar İlçe Müftüsü Canpolat kılıçla hutbe okumanın yaklaşık 600 yıllık bir gelenek olduğunu iddia ederek "Kılıçla hutbe okuma geleneği fetih edilen yerde İslam’ın hükümranlığını göstermek üzere adına hutbe okutulan ve devamında da İslam’ın devam edeceğini gösteren, özellikle fetih camilerinde yapılan bir gelenektir. Danişment Devleti’nin başkenti olan Niksar’da da o dönemde yapılan Ulu Cami’de de bu geleneğin uygulanması gerektiğini düşündük. Diyanet İşleri Başkanlığıÿve Turizm İl Müdürlüğümüzle görüşerek izinleri aldık ve bugünÿitibariyle kılıçla hutbe okunmasını başlattık. Bundan sonra da her cuma Niksar’da bu gelenek devam edecek" dedi.

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