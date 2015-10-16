Cuma namazı sonrası şiddet korkusu



İsrail güvenlik güçleri ve Filistinliler arasında son haftalarda yükselen tansiyonun bugün cuma namazı sonrasına da yansıması bekleniyor. Filistinli örgütler, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve İsrail'de cuma namazı sonrası gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu. "Cuma Devrimi" çağrısıyla yapılan gösterilerin bölgedeki şiddet olaylarını tırmandırmasından korkuluyor.

İsrail güvenlik güçlerinin de başta Kudüs olmak üzere bölgede güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi. Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde önlemlerin artırıldığı ve sadece 40 yaşından büyük erkeklerin camiye girişine izin verildiği belirtiliyor.

Kudüs'te bu ayın başından beri İsraillilere yönelik artan bıçaklı saldırılar nedeniyle huzursuzluk hakim. İsrail polisi, bıçaklı saldırılar nedeniyle Filistinlilere sert karşılık veriyor ve bu da sokaklarda şiddet olaylarının yaşanmasına yol açıyor. Kudüs'te şimdiye kadar 7 İsrailli Yahudi uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti. İsrail güvenlik güçlerinin de 30 Filistinli'yi vurduğu bildirildi.