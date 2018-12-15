Cuma namazı için evden çıkmıştı, cami tuvaletinde ölü bulundu

Kağıthane'de, cuma namazına gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Mehmet Demiröz (73) cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi Hz. Osman Cami'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma namazına gitmek için evden çıkan Mehmet Demiröz'ün uzun bir süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine ailesi telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonuna cevap vermemesinin ardından telaşlanan yakınları, cami civarı ve çevredeki hastanelerde aramalarına rağmen Demiröz'ü bulamadılar.

Aramalarına bugün de devam eden yakınları, Mehmet Demiröz'ü Hz. Osman Cami'nin tuvaletinde yere yığılmış olarak buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demiröz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemede, Mehmet Demiröz'ün cesedi üzerinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı. Demiröz'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. (DHA)