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Spor

Cuma maçlarında 3 galibiyet

28 Şubat 2009 02:00


Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla birlikte bu sezon ligde 4. kez cuma günü maça çıktı.

Siyah-beyazlılar, haftanın açılış maçlarında kendi evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalıp, Kocaelispor'u 5-2 ve bu gece de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yenerken, deplasmanda ise geçen hafta Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etmişti.

DOLMABAHÇE'DE 9. KEZ GÜLDÜ
Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla birlikte bu sezon kendi evinde 12. lig maçında 9. galibiyetini aldı.

İç sahada Sivasspor'un ardından en başarılı takım unvanını Fenerbahçe ile paylaşan siyah-beyazlılar, sadece Ankaraspor'a yenilirken, Sivasspor ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

HASAGIC SAKATLANDI
Uzun süren sakatlığının ardından Beşiktaş karşısında sürpriz bir kararla kaleyi koruyan İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Hasagic, ikinci yarıda sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Degaj yaparken kasığından sakatlanan Boşnak kaleci, 69. dakikada yerini Mehmet Ali'ye bıraktı.

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