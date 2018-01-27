Cuma hutbesine tepki gösteren 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi'ndeki Feqiyê Teyran Camii’nde, Diyanet'in gönderdiği cuma hutbesinde Afrin operasyonun övülmesine ve dua istenmesine tepki gösteren 4 kişinin gözaltına alındı belirtildi. Yine Diyarbakır'da hutbeyi okumayan bir imanın ise İl Müftülüğü'nü şikâyet edildiği öne sürüldü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Diyanet Başkanlığı, daha önce de TSK'nın Afrin'e düzenlediği nedeniyle camilerde Fetih Suresi okunması talimatı vermişti. Diyanet’in belirlediği cuma hutbesinde, devam eden Afrin operasyonu övülüp, askerler için dua istendi. Hutbedeki ifadelere ve dua istenmesine tepki gösteren cami cemaati ile imam arasında tartışma çıktı. Cuma namazından çıkan dört kişinin cami avlusunda gözaltına alındığı belirtildi.

Kayapınar İlçesi'nde bulunan bir camide ise imamın hutbeyi okumayacağını söylemesi üzerine Diyarbakır Müftülüğü'ne şikayet edildiği bildirildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “‘Tepki gösterdi’ gerekçesiyle en az 4 kişi gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.



Hutbede, şu ifadeler yer alıyor:



“Kardeşlerim!



Geliniz bu mübarek Cuma vaktinde hep birlikte Yüce Rabbimize şöyle niyazda bulunalım:



Rabbimiz! Okunan Fetih Sureleri hürmetine, istiklal ve istikbalimiz, birlik ve beraberliğimiz uğrunda mücadele eden kahraman ordumuzdan, güvenlik güçlerimizden nusret ve inayetini esirgeme! Millet olarak bize zafer ihsan eyle! Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar lütfeyle!



Allah’ım! Birliğimize, dirliğimize göz dikenlere, izzetimize, şerefimize kast edenlere fırsat verme! Milletimizi ve İslam ümmetini her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle!



Rabbimiz! Terör ve vahşetten, kan ve gözyaşından, fitne, fesat ve bozgunculuktan beslenenlere karşı milletçe yekvücut olmayı nasip eyle! Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup etme!”

