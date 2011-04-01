Cuma gösterilerinde 3 kişi öldü

T24- Üç hatadır hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen Suriyeli muhalifler, Cuma namazı sonrasında yine sokaklara döküldü. Başkentte 3 gösterici öldü. ABD Suriye’de bulunan vatandaşlarının ülkeden ayrılmaları çağrısında bulunurken, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya'dan sonra "emperyalist güçlerin Suriye'ye saldıracaklarını" iddia etti.

Suriye'de bugün radyo ve televizyon kanallarında, "cuma namazından sonra silahlı provokatörlerin halka ateş açabileceği" uyarısında bulunuldu. Yapılan çağrılarda, halka dikkatli olmaları ve şüpheli şahısların güvenlik güçlerine bildirilmesi istendi.

Ancak muhalifler bugün yine sokaklara döküldü. Başent Şam’ın yanısıra Doma, Lazkiye ve Banyas kentlerinde düzenlenen gösterilerde protestocular iktidardaki Baas Partisi aleyhinde slogan attı ve özgürlük talebinde bulundu.

Cuma namazı sonrasında, önemli camilerin etrafında önlemler alan güvenlik güçleri, alınan önlemlere rağmen eylem yapan muhalifleri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı. Görgü tanıkları Rifaii Camii yakınlarındaki eylemlerde polisin ve Esad yanlılarının göstericileri dövdüğünü söyledi. reuters haber ajansı da başkentte en az üç kişinin öldüğünü duyurdu.

Olaylarin fitilinin ateşlendiği Dera kentinde de Cuma namazı sonrasi yüzlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi. Başkent Şam'daki Emeviye Camisindeki cuma namazı ise sakin geçti.

Cuma namazından kısa süre önce caminin önünde toplanan bir grup, namazın bitimine kadar yönetime ve Esad'a destek sloganları atarak, birlik mesajı verdi. Namazdan sonra bir süre gösteri yapan grup, daha sonra dağıldı.

Şam'ın merkezinde bulunan Kefersuse bölgesinde ve Şam kırsalında yer alan Duma'da bazı grupların güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği de bildirildi.

Duma'da dün gece güvenlik güçleri tarafından silahlı provokatörlere karşı operasyon yapıldığı, bazı kişilerin tutuklandığı bildirilmişti. Bu kişilerin Duma'da yağma ve kundaklama eylemine karıştığı duyurulmuştu.







ABD vatandaşlarının Suriye’den ayrılmasını istedi

ABD vatandaşlarından, çok gerekli olmadığı sürece Suriye'ye gitmemelerini, Suriye'de bulunan vatandaşlarından da 61 kişinin öldüğü protestolar nedeniyle ülkeden ayrılmalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerikalılar, ''Suriye'de devam eden siyasi ve sivil karışıklık'' nedeniyle özellikle Lazkiye ve Dera kentlerine gitmemeleri yönünde uyarıldı.

Açıklamada, bu bölgelerdeki gösterilerin, Suriye güvenlik güçleri tarafından şiddet kullanarak bastırıldığına, birçok bölgede iletişimin kesik olduğuna ve karışıklığın devam ettiğine yönelik haberler bulunduğuna dikkati çekildi.



Chavez yeni hedef Suriye dedi





Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya'dan sonra "emperyalist güçlerin Suriye'ye saldıracaklarını" iddia etti.

Libya'ya askeri müdahaleyi "Libya halkına karşı emperyalist saldırı" olarak niteleyen Chavez, "Şimdi de emperyalist güçler başka halklara karşı ve nitekim Suriye halkına karşı saldırı hazırlığı içinde" diye konuştu.

Latin Amerika gezisinin Bolivya durağında konuşan Chavez, ''emperyalist güçlerin'', bütün ahlaki, siyasi, uluslararası hukuk değerlerini hiçe sayarak ve sağduyuyu da bir kenara iterek, dünyadaki bütün halklara saldırdığını savundu.

Chavez yaptığı açıklamada, "Yabancı güçler, nasıl ki Bolivya'nın, Venezuela'nın yeraltı zenginliklerini ele geçirmek istiyorlarsa, aynı nedenlerden dolayı da şu an Libya'ya saldırıyorlar" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren Chavez, Libya'da sahneye konulan senaryo ile Suriye'de sahneye konulan senaryo arasında benzerlik bulunduğunu öne sürdü.

Chavez, daha önce de Libya'ya karşı uluslararası müdahaleyi "sorumsuzluk" olarak nitelemiş ve saldırının amacın sadece petrolü ele geçirmek olduğunu belirtmişti.