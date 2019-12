Cullenler'in evi satılığa çıktı

T24- Twilight Saga: New Moon( Alacakaranlık serisi: Yeni Ay')da vampir ailesinin yaşadığı göz alıcı ev, Kanadalı bir emlak şirketi aracılığıyla satışa çıktı. Yaklaşık 3.3 milyon dolar değer biçilen evi kimin alacağı merak ediliyor.

Twilight'ta ölümlü güzel Bella, ölümsüz aşkı Vampir Edward'ın evine ilk gittiğinde şöyle bir duraklar, evi şaşkınlıkla inceler. Edward "Ne o, tabutlar, zindanlar, hendekler mi olmasını bekliyordu?" der... Hayır, ne Bella ne de biz, tabut görmeyi beklemiyorduk ama dekorasyon dergilerinden fırlamış gibi bir ev de beklemiyorduk doğrusu. İşte o malum ev, Twilight Saga: New Moon'un çekimlerinden sonra ziyaretçilere açılmış ve vampir hayranlarının akınına uğramıştı. Şimdiyse tam tamına 3.298 milyon dolara satılığa çıktı.

















Twilight her alanda yeni trendler yarattığı gibi, ev dekorasyonunda da yaratmıştı. Sağda solda "Vampirlerin evinin tarzına sahip olun, Edward'ın yatak odasının havasını yakalayın" yazıları görür olmuştuk. Bu evi hem Twilight hem de dergiler için cazip kılan kişi, Skylab Mimarlık'tan mimar Jeff Kovel. Jeff Kovel kendini "Ben mimarlık, geliştirme ve rock'n roll işindeyim" diyor. Ev şu anda Hoke ailesine ait (Hoke ailesinin vampirlerle kesinlikle ilgisi yok). Aile reisi John Hoke, Nike'da çalışan bir yönetici. Tek hatası evi alır almaz kapılarını dekorasyon dergilerine açmak olmuş. Hikâyenin devamı, John Hoke'a gelen bir telefonla şekil değiştirir. Telefondaki kişi, evinin bir filmde kullanılıp kullanılamayacağını sormaktadır. O film Twilight Saga: New Moon çıkar. Filmin ardından; sessiz, huzur dolu ev fanlarının akınına uğrar.





Evin mimarı zengin oldu

John Hoke, huzurlu yuvasının bu kadar popüler olmasının ardından evi satışa çıkarttı. Tabii ki evin fiyatı Twilight sayesinde neredeyse iki katına çıktığı için, Hoke satış gerçekleşince büyük kâra geçecek. Evin mimarı Jeff Kovel ise şöyle diyor: "Biz evi 2006'da tasarlamış, 2007'de bitirmiştik. Hemen yanında yeni bir ev daha yapacaktık ama film yüzünden olmadı. Şimdi yeni bir vampir bulduğumuz takdirde yeni evi de yapacağız." Kovel başka vampir bulmayabilir ama kesinlikle büyük bir servet buldu: "Geçen Aralık'ta ekip olarak Twilight'ı izlemeye gittik ve çok beğendik. Dünyanın her yerinden filmin fanları mail atıyor. Mailler arasında yeni ev projeleri için teklifler de var. Hırvatistan'dan Filipinler'e, Buenos Aires'den, Melbourne'a dünyanın her yerinden konut projeleri için anlaşmalar yapmaya başladık."

















Malum ev, kapısından içeri adım atan herkesi zenginleştiriyor galiba. Ama aranızda evi satın almayı düşünecek kadar zengin bir vampir Edward hayranı varsa kötü haberi vereyim: John Hoke, evi satarken 3.3 milyon dolarla birlikte, filmin çekimlerinden kalan tüm eşyaları da alacak. Yani geriye sadece içinde vampirlerin soluduğu havayı soluyabileceğiniz güzel bir ev kalacak.





Beş yatak odası dört banyo



Tasarım ödülü almış, 5100 metrekarelik alan üzerine kurulu ev, Kanada, Batı Vancouver'daki emlakçı Jason Soprovich aracılığıyla satılıyor. Beş yatak odası, dört banyosu, bir yemek odası, bir hobi/eğlence odası, yüzme havuzu ve ayrı bir koi havuzu var. Yerleşim alanlarına çok yakın olmasına rağmen konumu sayesinde gözlerden uzak olmak isteyenler için de ideal bir ev.





Edward'ın evi Jacob'ın kulübesine karşı



Twilight izleyicileri iki takıma ayrılmış durumda: Vampir Edward taraftarları ve kurtadam Jacob'ı tutanlar. Bella'nın büyük aşkı Edward, şehri terk ettikten sonra Jacob'la aralarında bir yakınlaşma olmuştu. Ancak bu aşk başlayamadan bitti. Bella'nın her seferinde Edward'ı tercih etmesinin nedeni o muhteşem evi olabilir tabii ki ama bir Jacob taraftarı olarak, onun kırmızı çatılı kulübeden bozma evi, Edward'ın vampirler için fazla aydınlık evinden daha iyidir diyorum. Hem o güzelim evde Bella elini kesmişti de vampirlerden biri kızcağıza saldırmaya kalkışmamış mıydı? Ne yapalım biz öyle evi?