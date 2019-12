-CULİO VE CEYHUN, YENİ SEZON İÇİN İDDİALI İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu Culio ile yeni transferlerden Ceyhun Gülselam, yeni sezon için iddialı konuştular. Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Juan Culio ile Ceyhun Gülselam, iyi bir hava yakalayarak şampiyon olmak istediklerini belirttiler. Artık takım olarak yeni bir sayfa açtıklarını söyleyen Culio, ''Yeni oyuncularımızla, yeni teknik direktörümüzle, yeni bir sayfa açıldı. Galatasaray'ın amacı her zamanki gibi şampiyon olmaktır. Bu sene, bu kadroyla beraber, en iyi şekilde hazırlanıp, çalışarak hedefe doğru yürümek istiyoruz'' dedi. Günümüz futbolunda konsantrasyonun önemine değinen Arjantinli futbolcu, geride kalan sezonda konsantrasyon sorunları yaşamaları nedeniyle önemli puan kayıplarıyla karşılaştıklarının altını çizerken, ''Konsantrasyon seviyenizi devamlı yüzde 100'de tutmanız gerekiyor. Geçtiğimiz sezona baktığımızda birçok maçı hep bu nedenle kaybettik. Son 5-10 dakikada çok sayıda maç kaybettik. Geçen sene iyi bir kadromuz vardı ve her şey iyiydi ama şans faktörü ve konsantrasyon üst seviyede değildi'' ifadelerini kullandı. -''FATİH TERİM'İN FUTBOL ANLAYIŞI BENİ MUTLU EDİYOR''- Culio, kendisinin hücumu düşünen, hücuma yönelik bir futbol anlayışı olduğunu aktarırken, ''Teknik direktörümüz Fatih Terim'in de bu şekilde bir anlayışa sahip olması beni çok mutlu ediyor. Zaten Galatasaray gibi büyük bir takımın da devamlı hücumu düşünmesi gerekiyor. Ama artık günümüz futbolunda sadece hücum yok, kaybettiğiniz topun arkasına geçmeniz, o topu geri kazanmanız gerekiyor. O yüzden bunları yaptığımız zaman hocamızın da dediklerine uyduktan sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İyi maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum'' diye konuştu. Bu sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak olmalarını avantaja çevirmek istediklerini anlatan Culio, ''Rakiplerimize baktığımızda Avrupa'da oynayacaklar, Türkiye ligi ve bunun haricinde bir de Türkiye Kupası mücadelesi var. Bizim sadece kupamız ve ligimiz var. Bu yüzden de maç aralarında biraz daha dinlenme şansı bulacağız. Bu sene, her sene olduğu gibi şampiyonluğa en iyi şekilde konsantre olmamız, ligi zirvede bitirmemiz gerekiyor'' şeklinde görüş belirtti. -CEYHUN: ''FATİH TERİM'İ MAHCUP ETMEK İSTEMİYORUM''- Trabzonspor'dan transfer edilen Ceyhun Gülselam, futbol kariyerinde Fatih Terim'in önemli bir yer tuttuğunu ifade ederken, hocasını mahcup etmek istemediğini söyledi. Almanya'da 3. ligde oynarken Fatih Terim'in kendisini milli takıma seçtiğini hatırlatan Ceyhun, ''Daha önce zaten Ümit Davala, Ümit Milli Takım'dan hocamdı. Ben Fatih hocama çok şey borçluyum. Her seferinde bana inandı. Oynamadığım halde de beni (A) Milli Takım'a çağırmıştı. Fatih hocamı mahcup etmemek için ben de burada kendimi geliştirip, elimden geleni her seferinde verip, başarılı olacağımı düşünüyorum'' diye konuştu. Türk Telekom Arena'daki ilk maçı heyecanla beklediğini dile getiren genç futbolcu, ''Açıkçası Trabzonspor'da oynarken seyircisiz oynayacağımız için çok üzülmüştüm. Çoğu kişi bu durumun avantaj olacağını düşünüyordu. Ama benim için fark eden bir şey yok. Ben taraftarın önünde oynamayı seven bir futbolcuyum. O yüzden bu duruma çok üzülmüştüm. Çok heyecanlıyım ve ilk maçı dört gözle bekliyorum'' ifadelerini kullandı. İyi bir takım olduklarını ve olası takviyelerle daha da iyi duruma gelebileceklerini anlatan Ceyhun, ''Ama şu anda bile çok iyi bir takımız. Hedefimize ulaşacağımıza eminim, umarım da öyle olur'' diyerek sözlerini tamamladı.