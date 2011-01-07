-CULİO: ÇOK HIRSLI BİR FUTBOL YAPISINA SAHİBİM İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Galatasaray'ın Romanya'nın Cluj takımından transfer ettiği Arjantinli orta saha oyuncusu Juan Emmanuel Culio, çok hırslı bir futbol yapısına sahip olduğunu söyledi. Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Arjantinli futbolcu, ''Her zaman başarılar, maçlar, şampiyonluklar kazanmak isteyen bir insanım. Romanya'da bunu nasıl yaptıysam, burada da devam ettireceğim. Galatasaray çok büyük bir camia. Bunun mutlaka ekstra motivasyonu olur, ama futbol açısından motivasyon hep aynı'' dedi. Romanya ekibi Cluj'da futbol oynadığı 3 yılda birçok başarıya imza attıklarını aktaran Culio, ''İyi bir takımın önemli bir parçasıydım. Şimdi Galatasaray'a geldim. Adaptasyon sürecinde zorluk çekeceğimi düşünmüyorum. Farklı ülkelere gittiğim zaman çok kolay uyum sağlayan bir insanım. Burada da çok fazla zorluk çekeceğimi düşünmüyorum. Çünkü oynamak istiyorum, çok istekliyim. Bu da adaptasyon sürecini hızlandıracaktır'' diye konuştu. Culio, oyunu çift yönlü oynayan biri olduğunu belirterek, ''Takım arkadaşlarıma yardım etmek için elimden geleni yapmaya çalışan bir futbol anlayışım var. Hem ofansif anlamda hem de defansif anlamda mücadele ederek, en iyi şeyleri yapmaya çalışıyorum'' derken, ''Hocamla bir görüşmem oldu. Orta sahanın bütün bölgelerinde daha önce oynamış ve oynayabilen bir futbolcuyum. Teknik direktör Hagi'nin beni tanıması ve bana güvenmesi de benim için çok büyük bir avantaj'' ifadelerini kullandı. Kendisinin, formasını giydiği takım için sahada canını verebileceğini vurgulayan Arjantinli futbolcu, şunları söyledi: ''Anlaşma imzaladığınız zaman size hem ekonomik anlamda hem de sevgi anlamında bir şeyler veriliyor. Size bunları veren kulübe sizin daha fazlasını vermeniz gerekiyor. Sahaya çıktığım zaman bu arma için, bu forma için kendimi öldürebilirim. Elimden gelen en iyi mücadeleyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Tabii ki kazandığım zaman dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Oynamışım, oynamamışım önemi yok. Önemli olan takımın kazanmış olması. Öbür taraftan baktığımızda, kaybettiğimizde gerçekten çıldıran bir Culio görebilirsiniz.'' Kulüplerin elde ettikleri başarılarda, takım içindeki oyuncuların ilişkilerinin önemine dikkat çeken Culio, ''Eğer futbolda başarı sağlamak istiyorsanız, şampiyonlukların, başarıların gelmesini istiyorsanız, kesinlikle iyi bir arkadaşlık ortamına ihtiyacınız var'' diye konuştu. Arjantinli futbolcu, Galatasaray Kulübü ve taraftarlarıyla ilgili bilgi almaya ihtiyacı olmadığını kaydederken, ''Dünya çapında çok önemli bir kulübe geldim. Hem kulübü hem de taraftarı çok iyi tanıyorum. Onun haricinde buradan vermem gereken mesaj; Galatasaray camia olarak her zaman şampiyonlukları, başarıları hak eden bir kulüp. Taraftar da aynı şekilde böyle büyük ve ateşli bir kitle. Mutlaka başarıyı ve en güzel şeyleri hak ediyorlar. Ben de elimden geldiği kadar bunda pay sahibi olmak istiyorum'' şeklinde konuştu. Culio, Galatasaray'a transferinin zorlu olduğuna değinirken, ''Biraz zor gerçekleşen bir transfer oldu. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyordu. Çok zor gelişti. Romanya'daki kulübüm fazla pazarlık eden, işleri yokuşa süren bir tavırda bulundu. Beni bırakmak, satmak istemiyorlardı. Şu anda da tekrardan Tanrı'ya şükürler olsun ki Galatasaray'a geldim'' dedi.