"Çukur'un Yamaç'ı, Söz'ün Yavuz'unu yener mi?"

Pazartesi günleri Show TV’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisi ile Star TV’de yayınlanan ‘Söz’ dizisi arasında sektörel rekabet yaşanıyor.

Karar'dan Mikdat Karaalioğlu'nun haberine göre, Üsteğmen Yavuz liderliğindeki bordo bereli bir timin amansız mücadelesiyle (Söz) ile İstanbul varoşlarında Yamaç’ın liderliğindeki Koçavalı ailesinin mafyayla yaptığı varoluş savaşı (Çukur) izleyicileri bir tercihe zorluyor. Pazartesi günleri saat 20.00’de yayınlan her iki dizinin izleyicileri, kahramanlarının kötülerle yaptığı amansız mücadeleyi merakla beklerken, televizyon sektörü de haftalardır iki dizi arasında yaşanan rating rekabetinin sonuçlarını takip ediyor. Her iki dizi için de en dikkat çekici sonuçlardan birisi AB grubu olarak nitelendirilen gelir ve eğitim düzeyi yüksek kişiler tarafından ciddi oranlarda takip edilmeleri.

‘Çukur’ bugün yayınlanacak 13’üncü bölümüyle, 30’uncu bölümü yayınlanacak ‘Söz’e göre yeni bir dizi ancak oyuncularının çoğu daha önce yayınlanan ‘İçerde’ dizisinde oynayan ve izleyicilerin tanıdığı kişiler. Dizinin sürükleyici konusu, çarpıcı sahneleri ve etkileyici fon müzikleri kısa sürede ‘Söz’e karşı rakip olmasına neden oldu. ‘Söz’ total rating sıra ortalamasında birinci sırada ve haftalardır lider konumda. ‘Çukur’un total rating sıra ortalaması ise 2.5. Genel sıralamada avantajlı konumda olan ‘Söz’, konu gelir ve eğitim düzeyi yüksek izleyiciye gelince bu öncülüğünü ‘Çukur’a kaybetti. ‘Çukur’un AB Rating ortalaması 8.99, ‘Söz’ün ortalaması ise 8.26 olarak açıklandı.

Türkiye’de sinema filmlerinin, dizilerin ve oyuncuların verilerini ölçüp takip eden Socipol izlenme oranları, sinema gişe rakamları, Google arama trendleri, sosyal medya performanslarını bir arada değerlendirerek puanlama ve sıralama yapıyor. Hem sinema filmlerini, dizileri hem de oyuncuları değerlendiren Sociopol verilerine göre ‘Çukur’un puanı ‘Söz’ü geçmiş durumda.

Yamaç, Yavyz'u geçti

İki dizinin başrol oyuncularının arasında yaşanan rekabetin galibi de Socipol verilerine göre ‘Çukur’un Yamaç karakteri Aras Bulut İynemli. ‘Çukur’ dizisinde Yamaç’ın rakibi Vartolu Erkan Kolçak Köstendil de bir kült olmayı başardı. Yine Yamaç’ın babası İdris Koçavalı’yı canlandıran Ercan Kesal dizinin ön plana çıkan karakterlerinden. ‘Söz’ dizisinde de Yavuz (Tolga Sarıtaş) dışında aynı timde görev alan Ateş (Erem Vuden) ve Keşanlı (Görkem Sevindik) gibi isimler kendilerine hayran kitlesi oluşturdu. 17 Ocak verilerine göre Socipol’ün ‘Çukur’ ve ‘Söz’ kıyaslamasından bazı rakamlar şöyle aktarıldı: