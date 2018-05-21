Çukur'u izleyemeyen Sevilay Yılman: Bu büyük bir rezalet ve skandal!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin bir sonraki hafta ekrana gelmeyecek olmasına tepki gösterdi.

Show TV'nin 2011 yılında yayınlanan "Türk Malı" adlı diziyle ilgili olarak verilen durdurma cezasının o akşam uygulanacağını belirten Yılman, şunları söyledi:

"Bu ceza bambaşka bir dizi ile ilgili ve 7 yıl önceye ait bir ceza. Ve daha da tuhaf olan şu; o tarihlerde alınan bu karara karşı Show TV mahkemeye müracaat etmiş ve yürütmeyi durdurma kararı almış. Dava önce Show TV’nin lehine sonuçlanmış, daha sonra ise Danıştay tarafından karar bozulmuş ve dava reddedilmiş. Ancak söz konusu davanın daha karar düzeltme aşaması sürerken nasıl bir yerden ateş aldıysa RTÜK, alelacele haftaya, tam da finalinin olacağı günde Çukur’un yayın saatinde uygulamaya karar vermiş."

Söz konusu olayı "rezalet" ve "skandal" olarak nitelendiren Yılman, "Eyy RTÜK; neden Çukur’u izleme hakkımı elimden alıyorsun?" başlıklı yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"İnanın dilime çok şey geliyor ve kendimi zor frenliyorum çünkü bir de RTÜK ile bendeniz mahkemelik olup başımı belaya sokmak istemiyorum! Sakin kalmayı yeğleyip samimiyetle RTÜK’ün bu kararı uygulamadaki acelesinin nedenini sorgulamak istiyorum. (Herhalde gazeteci olarak değilse bile en azından fanatik, sıkı bir Çukur izleyicisi olarak bu kadarcığına da hakkım vardır diye düşünüyorum!) Eyy RTÜK, ey RTÜK’ün birbirinden değerli üyeleri... Pardon ama bu ne hız, bu ne haksız bir tutum? Yahu kardeşim, n’oldu da, size kim ne dedi de başta benim gibi o dizinin izleyicileri olmak üzere kamuoyundan çok sert tepki alacağınızı bile bile böyle abuk bir karara imza attınız! Ayrıca farkında mısınız bilmiyorum ama aldığınız bu kararın aslında henüz uygulanabilirliği de yok hukuken! Çünkü yayıncı kuruluşun yani Show TV’nin başvurabileceği bir tashih karar aşaması var. Ve siz nereden biliyorsunuz Danıştay’ın ne karar vereceğini! Belki de karar değişecek. Olamaz mı? Böyle de bir ihtimal yok mu? Bu olmadık bir şey mi Türkiye’de! Hayır size kararınızı uygulamayın da demiyorum. Uygulayın! Nihayetinde şeriatın kestiği parmak acımaz ama daha şeriat tamamlanmamış ki! Daha o hukuki süreç bitmemiş ki! Bitmeden bu ne acele! Yani 7 yıl boyunca beklediniz de şimdi mi dank etti kafanıza bu cezayı uygulamak! Ne olur yani birkaç hafta daha bekleseniz. Nedir sizi bu kadar tahammülsüzlüğe ve ısrarcılığa zorlayan"