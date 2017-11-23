Çukurova'ya yeni vizyon kazandıracak proje onaylandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, kentte 2 bin 860 dönümlük alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi\'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nca resmen onaylandığını duyurdu.

ATO Başkanı Menevşe, kent ekonomisinde, tarımsal üretim ve ihracat payının artırılması için 2015 yılında, Karataş ilçesine bağlı Bebeli Mahallesi\'nde kuruluş çalışmaları başlatılan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'ne ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Kuruluş çalışmaları süren bölgede, katma değeri yüksek üretim yapılacağını ve tarımsal ürün ihracatının artacağını belirten Menevşe, \"Odamız tarafından yüksek teknolojili seralar, işleme, paketleme, depolama, Ar-Ge tesislerini barındıran Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde hazırlanan proje, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından resmen kabul edilmiş bulunmaktadır\" dedi.

\'ASIL İŞ, ŞİMDİ BAŞLIYOR\'

Bu gelişmenin sıradan bir onay olarak kabul edilmemesi gerektiğini savunan Başkan Menevşe, şunları söyledi:

\"Bu noktaya gelebilmek için danışmanlarımızla birlikte olağanüstü çaba harcadık. Projenin onaylanması konusunda çok umutluyduk. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için birinci aşamayı başarıyla tamamladık; ama asıl iş, şimdi başlıyor. Bunun için öncelikle bir yol haritası, oluşturmamız gerekiyor. Şimdilik bölgede yer almak isteyenlerin başvuru sayısı, 250\'ydi. Elimizdeki mevcut arazi miktarı ise 2 bin 860 dönüm. Tüm başvuruları, en küçük parsel olan 25 dönümden hesapladığımızda, gerekli miktarın minimum 7 bin dönüm olduğu anlaşılmaktadır. Öncelikle bu alanın, başvuru sayısı ve talebe uygun şekilde genişletilmesi gerekiyor. Bölgede projenin tam olarak hayata geçirilmesiyle birlikte yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Bu proje, Çukurova\'nın tarımına yeni bir çehre, yeni bir vizyon kazandıracak. Bu projenin teknik eleman açığının giderilmesi için ne en kısa sürede aynı bölgede bir seracılık meslek yüksek okuluna ihtiyaç olacak. Bölgede üretilen ürünlerimizin yurt dışı pazarlara ihraç edilebilmesi için zemin hazırlamak zorundayız. ATO olarak bölgede yer alacak tüm firmaların sahipleri ile ihracat departmanlarında çalışan elemanlarına ihracat eğitimi vermeyi taahhüt ediyoruz.\"



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