T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çukurova'ya yeni vizyon kazandıracak proje onaylandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, kentte 2 bin 860 dönümlük alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca resmen onaylandığını duyurdu

23 Kasım 2017 13:20

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, kentte 2 bin 860 dönümlük alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi\'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nca resmen onaylandığını duyurdu.
ATO Başkanı Menevşe, kent ekonomisinde, tarımsal üretim ve ihracat payının artırılması için 2015 yılında, Karataş ilçesine bağlı Bebeli Mahallesi\'nde kuruluş çalışmaları başlatılan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'ne ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Kuruluş çalışmaları süren bölgede, katma değeri yüksek üretim yapılacağını ve tarımsal ürün ihracatının artacağını belirten Menevşe, \"Odamız tarafından yüksek teknolojili seralar, işleme, paketleme, depolama, Ar-Ge tesislerini barındıran Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde hazırlanan proje, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından resmen kabul edilmiş bulunmaktadır\" dedi.
\'ASIL İŞ, ŞİMDİ BAŞLIYOR\'
Bu gelişmenin sıradan bir onay olarak kabul edilmemesi gerektiğini savunan Başkan Menevşe, şunları söyledi:
\"Bu noktaya gelebilmek için danışmanlarımızla birlikte olağanüstü çaba harcadık. Projenin onaylanması konusunda çok umutluyduk. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için birinci aşamayı başarıyla tamamladık; ama asıl iş, şimdi başlıyor. Bunun için öncelikle bir yol haritası, oluşturmamız gerekiyor. Şimdilik bölgede yer almak isteyenlerin başvuru sayısı, 250\'ydi. Elimizdeki mevcut arazi miktarı ise 2 bin 860 dönüm. Tüm başvuruları, en küçük parsel olan 25 dönümden hesapladığımızda, gerekli miktarın minimum 7 bin dönüm olduğu anlaşılmaktadır. Öncelikle bu alanın, başvuru sayısı ve talebe uygun şekilde genişletilmesi gerekiyor. Bölgede projenin tam olarak hayata geçirilmesiyle birlikte yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Bu proje, Çukurova\'nın tarımına yeni bir çehre, yeni bir vizyon kazandıracak. Bu projenin teknik eleman açığının giderilmesi için ne en kısa sürede aynı bölgede bir seracılık meslek yüksek okuluna ihtiyaç olacak. Bölgede üretilen ürünlerimizin yurt dışı pazarlara ihraç edilebilmesi için zemin hazırlamak zorundayız. ATO olarak bölgede yer alacak tüm firmaların sahipleri ile ihracat departmanlarında çalışan elemanlarına ihracat eğitimi vermeyi taahhüt ediyoruz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞADANA DHAADANA Ticaret Odası ATO Başkanı Atila MenevşeTarıma DayalıOrganize Sanayi Bölgesi Projesi GıdaTarımHayvancılık BakanlığıATO Başkanı MenevşeKarataşBebeli MahallesiOrganize Sanayi Bölgesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24