-ÇUKUROVA'YA DEV HAVAALANI MERSİN (A.A) - 23.05.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Çukurova Havaalanı'nın 30 milyon yolcu kapasiteli olacağını belirterek, ''Bir taraftan yolcu trafiği yaşanırken, bir taraftan da kargo seferleri başlayacak. Kargo terminali ciddi nefes aldıracak'' dedi. Bakan Çağlayan, Ulaştırma Bakanı Habib Soluk ile birlikte Çukurova Havalimanı basın toplantısı düzenledi ve ulaşım projelerini tanıttı. Bakan Çağlayan, artık icraatın başladığı, sözün bittiği yerde olunduğunu kaydederek, arzla talebin kavuşması çok önemli olduğunu söyledi. Mersin'in geçmiş yıllarda Türkiye’nin gelişimine pek ayak uyduramadığını ifade ederek, Mersin'in maalesef patinaj yaptığını, patinaj yapan arabanın lastiğinin hem kendi kendini hemde patinaj yaptığı alanı yediğini söyledi. Mersin'in lojistiğinin, yerinin, konumunun, insan gücünün avantaj olduğuna dikkati çeken Çağlayan, Türkiye'de turizm denince artık akla Mersin'in geleceğini ve Mersin'in bir taraftan ticaretiyle, bir taraftan da turizmiyle gelişeceğini kaydetti. Çağlayan, Mersin'in temel probleminin işsizlik olduğunu ve söz konusu projelerin Mersin'in işsizliğine ilaç olacağını ifade ederek, projelerin hayata geçmesiyle Mersin'de işsizin iş bulacağını, tüccarın, sanayicinin iş kapasitesini geliştireceğini, ihracatçının da kapasitesi artıracağını anlattı. Mersin'in her türlü güce sahip olduğunu ama gücü kontrollü şekilde kullanmanın önemine işaret eden Çağlayan, Mersin'in en önemli rekabet avantajının ticaret becerisi ve üretim potansiyeli olduğunu ve bu rekabet avantajını daha fazla geliştirerek, AR-GE, inovasyon katarak, istihdamla buluşturarak, bu avantajları bir bütün halinde gerçekleştireceklerini söyledi. Çağlayan, ''Biz artık 'yapacağız edeceğizi' bıraktık, artık yapıyoruz dönemindeyiz. Bugün itibariyle artık, bunlar yapılmaya başlanıyor. Tüm alanlardaki çalışmalarımız bir taraftan proje, bir taraftan ödenek aktarmaları, bir taraftan da işin fiilen başlamasını sağlayacak çalışmaları yapacağız'' dedi. -''MERSİN, DÜNYANIN EN ÖNEMMLİ TİCARET AKTARMA MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK''- İktidarları döneminde hava yolunu halkın yoluna çevirdiklerini anlatan Çağlayan, 2003 yılında Türkiye'de 25 havaalanı aktif iken, bugün Türkiye'nin 466 havaalanı bulunduğunu ve Türkiye'nin hava ulaştırmasında dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Bakan Çağlayan, Çukurova Havaalanı'nın 30 milyon yolcu kapasiteli olacağını belirtirken, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin 38 milyon 600 bin, Ankara Esenboğa Havaalanı'nın yolcu kapasitesinin ise 10 milyon olduğunu kaydetti ve şöyle devam etti: ''Bir taraftan yolcu trafiği yaşanırken, bir taraftan da kargo seferleri başlayacak. Kargo terminali ciddi nefes aldıracak. Artık Mersin'in çilekleri uçacak, uçan çilekler yapacağız. Nakliye konusunda belli bir süreye dayanıklı olan çilek gibi hassas ürünleri artık kargo seferleri ile dünyanın her tarafına göndereceğiz. 150 milyon avro yatırım yapılacak. Bu, çok kısa bir süre içinde Mersin ekonomisine karışacak. Mersinli işsizim çalışacak, üretenler ekmek yiyecek, inşaatlar yapılırken binlerce insan çalışacak. Havaalanı bittikten sonra da en az bin Mersinli kişi burada çalışacak. İşsizliği çözüm mü istiyorsunuz alın size çözüm. Havaalanı Mersin'de ticaretin, turizmin, yatırımın önemli bir başlangıcı olacak. Tüccarlar bilir yatırımcılar en kısa sürede ulaşıma bakar, ulaşım alt yapısına bakar. Lojistik alt yapısıyla Mersin dünyanın önemli bir aktarma merkezlerinden biri olacak. Singapur'da ne varsa Mersin'de olacak, Hong Kong'da ne varsa Mersin'de o olacak, Los Angeles, Rotterdam ne yapıyorsa Mersin'de onu yapacak. Mersin, dünyanın en önemli ticaret aktarma merkezlerinden biri olacak. Özellikle bu bölgede çok ciddi bir şekilde öne çıkacak.'' Bakan Çağlayan, Çukurova Bölgesel Havaalanı'nın hemen bitişiğinde yeni nesil bir serbest bölge yapacaklarını da belirterek, söz konusu bölge ile bugüne kadar Türkiye'de uygulanmamış, yapılmamış olan ticarete, ihracata konu işler yapılacağını söyledi. Tarsus-Kazanlı'daki tesislerin Akdeniz Oyunları'na yetişeceğini de ifade eden Çağlayan, Tarsus Turizm Yolu'nun startının da en geç bu ay sonu ya da Haziran ayının ilk haftasında verileceğini kaydetti. Tarsus-Mersin Karayolu ile ilgili bilgi veren Çağlayan, şu anda söz konusu yolda 2 geliş, 2 gidiş bulunduğunu, bu sayının 3 geliş, 3 gidişe çıkarılacağını, iki bağlantının da 6 bağlantıya çıkarılacağını ifade etti. Bakan Çağlayan, Mersin-Antalya, Karaman-Mersin duble yollarının açılmasıyla ilk etapta buradan 1 milyon araç geçeceğini de belirterek, bu çerçevede, Bozyazı, Aydıncık, Anamur ve Taşucu gibi bölgenin yüksek potansiyelli turizm merkezlerine daha fazla yatırımcı geleceğini, daha fazla turist geleceğini anlattı. Çukurova Havaalanı'nın hem otoyola, hem demir yoluna bağlanmasını programa dahil ettiklerini de belirten Çağlayan, şöyle konuştu: ''Akdeniz Sahil Yolu, 6 etapta yapılacak toplam maliyeti 630 trilyon lira olacak, 2011 yılı sonu itibariyle 171 km tamamlanıp trafiğe açılacak. Yolun tamamı ise 2014 yılında tamamlanacak. Bunlar en yeşil çalışmalar, doğaya en az hasar verecek çalışmalar olacak. Mersin-Mut Karayolu da toplam 112 km olacak ve yolun tamamı 2014'de bitirilecek. Mersin'i önemli bir lojistik merkez haline getireceğiz. Eskişehir'den sonra Mersin Türkiye'nin en büyük lojistik merkezi olacak. 300 dönümlük alanda gümrükleme alanı olacak, konteynır ve tır parkı olacak, elleçleme boşaltma hizmetleri olacak. antrepolarla beraber tam bir lojistik merkezi Yenice Lojistik Merkezini kavuşturuyoruz. Artık söz bitiyor, işin özü başlıyor.'' -ULAŞTIRMA BAKANI SOLUK- Ulaştırma Bakanı Habib Soluk da yaptığı konuşmada, havaalanlarının kapasitesinin 2002’de 49 milyon 500 bin olduğunu, şu an itibariyle 165 milyona çıktığını belirterek, “Hedefimiz 400 milyon, bunun 30 milyonu da Çukurova Havalimanı” dedi. Adanalıların Çukurova Havalimanı yapımı için gerek olmadığını söylediğini anlatan Soluk, Mersinlilerin ise ''ihtiyaç var'' dediğini söyledi. Soluk, ''Adana’da bizim bir hava limanımız var. Ancak Adana, havaalanı şehir merkezinin içinde bu havaalanın büyüme şansı yok. Ancak Adana havaalanının kapatılması gibi bir şeyde yok. Adana havalimanına bir saatin içinde 7 uçaktan fazlasının kaldırıp indirme şansına sahip değiliz” dedi. Bakan Soluk, dünyanın 10 büyük limanı içinde yer alacak bir konteynır limanının da Mersin’e yapılacağını vurgulayarak, bunun içinde havalimanının önemli olduğunu vurguladı. Bakan Soluk, “Bu konteynır limanı 5 kademede olacak. Türkiye’nin şu andaki yük kapasitesi 6 milyon teu, Mersin’de yapılacak limanını kapasitesi ise 12 milyon teu. Bu binlerce insana iş demektir, aş demektir, istihdam demektir” şeklinde konuştu. Ulaştırma Bakanı Soluk, dünya ölçeklerine göre bir kişinin kapısının önünden aracının kontağını açtığında Türkiye’de hangi yöne giderse gitsin 100 kilometre mesafede bir havaalanına ulaşabiliyorsa, o ülke için sorun çözülmüş olduğunu dile getirdi. “Türkiye 8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip olmasına rağmen denize sırtını dönmüş, bayrak devletlerde gemileri adeta suçlu olarak damgalanmış kara listeden beyaz listeye çıktı” diyen Bakan Soluk, Akdeniz çanağından ki yaklaşık 1 milyon yattan, yat limanlarının yetersizliği ve kapasitesizliği nedeniyle nasibini alamayan durumda olduğunu, Yap-İşlet-Devret modelleriyle yapılan yeni yat limanlarıyla yat bağlama kapasitesinin 9 bin 500 adetten, 15 bin adede çıkartıldığını ifade etti. Soluk, 2015 yılında ise yapımı devam eden yat limanları ile kapasitesinin 25 bine, 2023 yılında ise 50 bin adet yat kapasitesine ulaştırılacağını söyledi. Soluk, İstanbul’da 37 adet olan faal tersane sayısının 70 adede ulaştığını, 56 adet tersanenin yapımının devam ettiğini, böylece toplamda 126 tersaneye ulaşılacağını kaydetti ve Mersin’de buraya gelen gemilerin bakımının yapılması havuzlanmasının yapılmasıyla ilgilide büyük bir tersanenin yapılmasını planlıyoruz” dedi. -MERSİN OTOYOLLA ANKARA’YA BAĞLANACAK- Soluk, Mersin’i Halep’e yüksek hızlı trenle bağlanacağını da belirterek, “Mersin-İskenderun arasındaki hattı da yeniledik,o hatta artık Mersinlilere hizmet edecek noktaya gelecektir” dedi. Bakan Soluk, Niğde üzerinden Mersin’in otoyolla Ankara’ya bağlanacağını belirterek, Mut üzerinden Karaman’ın da bölünmüş yolla Mersin’e bağlanacağını kaydetti. Bakan Soluk, tek yolların çalışmasının da devam ettiğini sözlerine ekledi. -4,5 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI- Havacılıkta, dünya sivil havacılık otoritelerinin Türkiye’ye ile ilgili 2015 yılı hedeflerini, 2005 yılında yakaladıklarını dile getiren Soluk, “Bu nasıl oldu derseniz, sivil havacılık sektörü önündeki çıkmazları düzenlenen yasalarla bir, bir ortadan kaldırdık. Havayolu elit tabakanın kullandığı bir ulaşım aracı olmaktan çıktı, halkın yolu haline geldi. Havayolunda 8 milyon 500 bin iç hatlar, 25 milyon dış hatlar olmak üzere toplam 33 milyon 500 bin yolcudan 50 milyon 500 bin iç hatlar, 52 milyon dış hatlar olmak üzere toplam 102 milyon 500 bin yolcuya ulaşıldı. Hayatında hiç uçağa binmeyen 10 milyon vatandaş uçakla tanıştı, havaalanlarına 4,5 milyar lira yatırım yaptık” şeklinde konuştu. Bakan Soluk, ayrıca, Iğdır, Bingöl Havalanlarının 2011, Şırnak-Cizre, Hakkari-Yüksekova havaalanlarının alt yapılarının 2011, üst yapılarının ise 2012 yılında hizmete gireceğini belirterek, 30 Ağustos 2013 yılında ise Zafer Havaalanını YİD Modeliyle hizmete gireceğini kaydetti. Kastamonu ve Cengiz Topel Havalanları’nın da 2011 yılı içinde hizmete gireceğini vurgulayan Bakan Soluk, Ordu-Giresun, Çukurova Bölgesel havaalanlarının ise ihale aşamasında olduğunun bilgisini verdi.