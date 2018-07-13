Çukurova'da Atatürk büstüne satırlı saldırı

Dün Adana'nın Çukurova ilçesinde Atatürk büstüne saldırı düzenlendi. Elinde satırla Çukurova Belediye binası bahçesine gelen bir şahıs, bahçedeki Atatürk büstüne saldırdı. Kısa sürede polis tarafından müdahale edilen şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Çukurova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, olay dün mesai çıkışında Çukurova Belediyesi binası önünde gerçekleşti. Elinde satırla belediye bahçesine gelen bir şahıs, bahçedeki Atatürk büstüne saldırdı. Saldırıyı gören belediye çalışanları, saldırgana müdahale etti. Olay yerine gelen polis, gözaltına aldığı saldırganı, ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye bahçesindeki Atatürk büstüne satırla yapılan saldırıyı kınayarak, “İnadına Atatürk, inadına Cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne yapılan çirkin saldırıyı kabullenemeyiz. Bu saldırılar karşısında, susmayız, eğilmeyiz, vazgeçmeyiz” dedi.

''Gerekli cezayı alacaklarına inanıyorum''

Çetin, saldırıyı gerçekleştiren kişiye belediye personelinin müdahale ettiğini belirterek, “Kendini bilmez biri tarafından yapılan saldırıya göz yummayan personelimizi kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük zaferlerin kahramanı Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa'mızın değerlerine saygı göstermeyenlerin gerekli cezaları alacağına inanıyorum. Bizim bu sevdamıza göz diken hain elleri, hiç bir zaman affetmeyiz, affetmeyeceğiz. Ne kadar saldırı olursa olsun, ne kadar üzerimize gelinirse gelinsin, biz Atatürk sevdamızdan hiçbir zaman vazgeçmeyiz” diye konuştu.