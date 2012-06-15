Çukurova Üniversitesi'ne polis baskını

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Çukurova Üniversitesi'ne baskın düzenlendi. Rektörün de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonda rektörlük idari binası ile Yapı İşleri Daire Başkanlığı başta olması üzere çeşitli birimlere gitti.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nun da aralarında olduğu 12 kişinin gözaltına alındı.

Çukurova Üniversitesi'nde inşaat ihaleleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları gündeme gelmiş, daha önce bazı davalar açılmıştı.