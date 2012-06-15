T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çukurova Üniversitesi'ne polis baskını

Rektörlük İdari binası ile Yapı İşleri Daire Başkanlığı olmak üzere çeşitli birimlere baskınlar yapıldı

15 Haziran 2012 13:08

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Çukurova Üniversitesi'ne baskın düzenlendi. Rektörün de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
 
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonda rektörlük idari binası ile Yapı İşleri Daire Başkanlığı başta olması üzere çeşitli birimlere gitti.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nun da aralarında olduğu 12 kişinin gözaltına alındı.

Çukurova Üniversitesi'nde inşaat ihaleleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları gündeme gelmiş, daha önce bazı davalar açılmıştı.

ETİKETLER

Çukurova Üniversitesipolisbaskıngözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24