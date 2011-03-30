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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE ARAMA ADANA (A.A)

30 Mart 2011 14:12

-ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE ARAMA ADANA (A.A) - 30.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin olarak, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Albayrak'ın lojmandaki evinde ve fakültedeki odasında arama yapılıyor. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doç. Dr. Albayrak'ın ÇÜ Balcalı Yerleşkesi'ndeki evi ile fakültedeki odasında arama başlattı. Doç. Dr. Albayrak'ın üniversitede dinler tarihi ve metodolojisi, mukayeseli halk inançları, dinlerarası ilişkiler ve diyalog imkanları konularında lisans ve yüksek lisans dersleri verdiği öğrenildi.

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