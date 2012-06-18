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Çukurova Üniversitesi rektörü 'örgüt kurmak'tan gözaltında

Rektörlük binasına giden Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akınoğlu'nu makamında gözaltına aldı

18 Haziran 2012 18:21

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, ihalelerde haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak ve ihaleye fesat karıştırmak başta olmak üzere bir dizi suçlamayla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
 
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, ihalelerde haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak ve ihaleye fesat karıştırmak başta olmak üzere bir dizi suçlamayla ilgili soruşturma açıldı.

Rektörlük binasına giden Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akınoğlu'nu makamında gözaltına aldı.

Rektörlük çıkışında polislerin koluna girmek istediği Prof.Dr. Akınoğlu, tepki gösterip direndi. Polis çemberinde ekip otosuna bindirilen Rektör Akınoğlu, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından Adana Adliyesi'ne götürüldü.

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