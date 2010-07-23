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Ekonomi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, 30 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 15:37

-ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, 30 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Çukurova Üniversitesi, 30 öğretim üyesi alacak. Resmi Gazete'deki ilana göre, Çukurova Üniversitesi, çeşitli birimlere Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz öğretim üyeleri (profesör, doçent, yardımcı doçent kadrolarına) alacak. İlana göre, profesör ve doçentler devamlı statüye atanacak. Başvuru süresi bugün itibariyle 15. günün, mesai bitimi dolacak. Alınacak olan akademik personelin istihdam edileceği fakülteler, bölümleri ve sayıları şöyle: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1 profesör, 3 doçent), İlahiyat Fakültesi  (1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent), Diş Hekimliği Fakültesi (2 profesör) Hukuk Fakültesi (2 doçent) İletişim Fakültesi (1 doçent) Su Ürünleri Fakültesi (1 doçent) Ziraat Fakültesi (1 doçent) Tıp Fakültesi (5 profesör, 5 doçent) Fen Edebiyat Fakültesi (2 profesör) Mühendislik Mimarlık Fakültesi (1 profesör) Eğitim Fakültesi (1 profesör, 1 doçent)

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