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Ekonomi

Çukurova, Turkcell'e sahip olmak için 1.6 milyar dolar ödeyecek

İngiliz Privy Concil Mahkemesi, Çukurova’nın Turkcell hisselerini almak için Altimo’ya 1 milyar 565 milyon dolar ödemesini kararlaştırdı

09 Temmuz 2013 15:33

Turkcell-Altimo hisse davasında uzun zamandır beklenen karar açıklandı. İngiliz  mahkemesi Privy Concil, Çukurova’nın Turkcell hisselerini almak için Altimo’ya 60 gün içerisinde 1 milyar 565 milyon dolar ödemesini kararlaştırdı.  Privy Council sürecinin sonuçlanmaması, ortakların uzlaşamaması nedeniyle Turkcell’in son üç yıla ilişkin genel kurullarının iptal olmasına neden olmuştu. Genel kurulların iptal olması da temettü dağıtımı ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi gibi kritik kararların alınmasını engellemişti.

 

TMSF devreye girmişti

 

Mahkemenin Salı günü açıklayacağı kararda, iki taraf arasındaki kredi anlaşmasından kaynaklanan borcun geri ödenmesindeki faizi belirlemesi bekleniyor. Bu karar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ( TMSF ) borçlarını geri ödemek için Show TV ’yi Ciner Grubu’na satan ve Digiturk için de satış sürecinde olan Çukurova Holding’in finansman arayışı açısından da kritik önem taşıyacak.  TMSF, Çukurova Grubu’ndan 455 milyon dolarlık alacağının tahsili için gruba ait Digiturk’ün de aralarında yer aldığı medya şirketleri ve BMC’nin yönetimini devralmıştı. Turkcell’in karmaşık hisse yapısında çatı şirketi kontrol eden Cukurova Telecom Holding’de Cukurova Finance International’in yüzde 51, Alfa Telecom Turkey’in (Altimo) ise yüzde 49 payı bulunuyor.

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