Çukurova Havalimanı'nı üstlenen Koçoğlu İnşaat iflas erteleme istedi, büyük proje durdu!

Türkiye’nin 2.’inci en büyük havalimanı olması beklenen Çukurova Havalimanı’nı inşa eden Koçoğlu İnşaat iflas erteleme istedi. Mahkeme şirketin yönetiminde kayyum atadı. Üç dönem, İnşaat ve Sanayi İşverenleri Sendikası (İNTES) başkanı olarak da görev yapan Şükrü Koçoğlu’nun başında bulunduğu Koçoğlu’nun mali sıkıntıya havalimanı projesinin nedeni ile girdiği anlaşıldı. Bugüne kadar üstlendiği projelerin değeri 4,5 milyar lirayı aşan Koçoğlu’nun, havalimanı işini devretmek için 3-4 şirket ile masada olduğu öğrenildi.

357 milyon Euro bedelle Çukurova Havalimanı projesini “Yap-İşlet-Devret” modeli ile üstlenen Koçoğlu İnşaat Sanayi Tarım ve Hayvancılık Tic. A.Ş., yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflas erteleme talebi ile başvurdu. Mahkemeye sunulan bilançolarda, şirketin borca batık durumda olduğu belirtildi.

2 banka krediyi iptal etti

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’teki haberine göre, şirket adına Av. Ayşe Duygu Özalp imzası ile mahkemeye sunulan başvuru dilekçesi ve hazırlanan iyileştirme raporunda mali sıkıntıya neden girildiği de anlatıldı. Buna göre, geçtiğimiz yıl 3 bakanın katılımı ile temel atma töreni atılan havalimanı projesini üstlenen Koçoğlu, inşaat faaliyetini 1 yıl kadar kendi öz kaynakları ile karşıladı. Yapılan 50 milyon Euro’luk yatırımla 8 milyon metrekarelik proje alanında altyapı çalışmaları yapılırken bir yandan da kredi kuruluşları ile görüşmeler yapıldı. İkisi kamu, toplam 4 bankanın oluşturduğu konsorsiyum ile 236 milyon Euro’luk ön anlaşma imzalandı. Ancak, bir süre sonra, konsorsiyuma üye 2 özel banka projeye kredi sağlamaktan çekildi. Bu durum şirketin mali yapısını sarsmaya başladı.

Otel ve helikopterini sattı

Koçoğlu, faaliyetlerini sürdürmek için, sahip olduğu otel, helikopter, gayrimenkul ve bir dizi aracı sattı. Ancak yine de sıkıntının önüne geçilemedi. Haciz baskısı altına giren şirkete, mahkeme, hazırlanan bilirkişi raporu ve sunulan iyileştirme raporları sonrası tedbir kararı verdi; şirkete kayyum atandı. Kararla birlikte, şirket hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Mahkemenin tedbir kararı verdiği Koçoğlu, havalimanı projesini üstlenen şirketteki yüzde 80 hissesini satmak için yerli-yabancı 3-4 firma ile görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

Bankalara 87 milyon lira borç

Şükrü Koçoğlu’nun 1983’de kurduğu Koçoğlu İnşaat onlarca müteahhitlik projesini üstlendi. Mahkeme ile de paylaşılan bilgilere göre Koçoğlu’nun bugüne kadar üstlendiği 57 büyük projenin değeri 3.5 milyar TL. Geçtiğimiz yıl 264 milyon TL ciro elde eden şirketin aynı yıl içindeki kârı 76,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Halen devam eden 16 büyük projesinin değeri 1 milyar 41 milyon TL olan Koçoğlu’nun bu projelerden sağlayacağı hak ediş tutarı ise 500 milyon TL seviyesinde. Piyasaya da borçları bulunan şirketin banka ve faktoring şirketlerine olan borcu 87 milyon TL seviyesinde.

Obama’nın helikopterine baktı

Koçoğlu Grubu’nun ana işi inşaat olsa da, turizm, enerji ve havacılık sektörlerinde de faaliyetleri bulunuyor. Koçoğlu, 17 hava ambulansı ile Sağlık Bakanlığı’nın bu alandaki en büyük tedarikçisi. Grup şirketleri Koçoğlu Havacılık ve Skyline Ulaşım A.Ş, ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye’ye yaptığı ziyarette helikopterine hangarlama hizmeti de vermişti. TÜSİAD üyesi olan grubun kurucusu Şükrü Koçoğlu ise, uzun bir süre İNTES Başkanlığı yaptı, birçok kez ‘Vergi Onur Ödülü’ ile ödüllendirildi.

Koçoğlu İnşaat’ın devam eden en büyük 10 projesi:

Çukurova Havalimanı: 347 milyon Euro

Isparta Kara Havacılık Okulu inşaatı: 149,7 milyon TL

Sabuncabeli Tüneli İnşaatı: 75 milyon dolar

Afyon Çay Barajı inşaatı: 83,5 milyon TL

Çanakkale-Biga Taşoluk Sulama işi: 53,6 milyon TL

Çorum Obruk Dutludere Sulama işi: 39,8 milyon TL

Karaçam-Pamukova 2. Hat Demiryolu işi: 32,6 milyon TL

Gökbel Barajı inşaatı: 27,6 milyon TL

Ayvalık Belediyesi (Balıkesir) arıtma tesisi: 15,6 milyon TL

Uzundere II HES projesi inşaatı: 11,4 milyon TL