Çukurova Havalimanı ihalesi yenilenecek

Türkiye’nin 2.’inci en büyük havalimanı olması planlanan Çukurova Havalimanı için ihalenin üstlenicisi olan Koçoğlu İnşaat, yaşadığı mali sıkıntılar nedeni ile projeye devam edemeyince yeni bir ihale yapılacağı belirtildi. Yeni ihale tarihi olarak ise 15 Ocak 2016 belirlendi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Mayıs 2013’te temel atma töreni yapılan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşası projesinin yap-işlet-devret modeli kapsamında 15 Ocak 2016'da ihale edileceğini duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, 1 milyon Euro geçici teminat bedelli projeye ihale tarihine kadar teklif verilebilecek.

Çukurova Havalimanı’nı inşa eden Koçoğlu İnşaat üstlenmişti. 357 milyon Euro bedelle Çukurova Havalimanı projesini ‘Yap-İşlet-Devret’ modeli ile üstlenen Koçoğlu İnşaat Sanayi Tarım ve Hayvancılık Tic. A.Ş., bir süre önce mali sıkıntıya girdi. Şirket, mahkemeden iflas erteleme talebinde bulundu. Şirket, iflas erteleme başvurusu yaptığı süreçte, projeyi bitirebilmek için yerli yabancı ortak arayışına girdi. Ancak, yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadı.