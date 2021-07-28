Çukurova Havaalanı inşaatında "128 milyar dolar nerede?" uçurtması uçuruldu

CHP Tarsus İlçe Başkanı avukat Ozan Varal, temeli 2013’te atılan ve yapımı yıllardır devam eden Çukurova Havaalanı inşaatı üzerinde, “128 milyar nerede?” yazılı uçurtma uçurdu. Varal, “Bu projede iktidarın yıllardır yapmış olduğu kandırmacanın canlı ve ranta, yandaşa dayalı politikalarının örneğini görüyoruz” dedi.

CHP Tarsus ilçe örgütü; 9 ihale, 3 temel atma töreni yapılan, 7 bakan gören ve 6 farklı tamamlanma tarihi açıklanmasına rağmen bir türlü tamamlanamayan Çukurova Bölgesel Havaalanı’nın bu durumuna dikkat çekmek için farklı bir eyleme imza attı.

Havaalanı bölgesine; İlçe Başkan Yardımcısı Erhan Yıldırım, Gençlik Kolları Başkanı Adil Bal ve partili gençlerle birlikte gelen Varal, üzerinde “128 milyar dolar nerede?” yazılı uçurtma uçururken şunları söyledi:

“Yaklaşık 10 yıl önce buradaki binlerce dönüm verimli tarım arazileri, ekili bahçeler Çukurova Bölgesel Havaalanı yapılacağı gerekçesiyle kamulaştırılmak suretiyle, insanlarımızın ellerinden alındı. Vatandaşların ödediği vergiler kamulaştırma bedeline harcandı. Maalesef, tarla sahipleri, bahçe sahipleri, o günden bugüne mağdur edildiler.

"Çukurova Havaalanı neden 10 yıldır bitirilmedi"

İlk temeli 2013’te atılan proje hala bitirilmedi. Havaalanının Tarsus ekonomisini canlandıracağı, kente büyük katma değer yaratacağı, iktidarın Tarsus’ta neden olduğu işsizliği dahi sona erdireceği vaat edilmişti. Ancak, bu projede iktidarın yıllardır yapmış olduğu kandırmacayı, yandaşa dayalı rant politikalarının örneğini görüyoruz. 128 milyar dolar nerede? Sorusunun cevabını alamadığımız gibi, Çukurova Havaalanı’nın neden 10 yıldır bitirilmediği ve ne zaman biteceğinin sorusunun cevabını da alamıyoruz. Çukurova Havaalanı ihalesi yedi bakan, üç temel atma töreni gördü. Altı farklı ‘Tamamlanma tarihi” açıklandı. İlk ihalesi 2011'de gerçekleşen, temeli 2013'te atılan, uğruna 8 milyon metrekarelik tarım arazisinin kamulaştırıldığı, altyapısı için 3, üstyapısı için 5 ihale tarihi ilan edilen Çukurova Havalimanı'nı neden bitemedi?