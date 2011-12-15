-Çukurova Havaalanı ihalesi sonuçlandı ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Çukurova Bölgesel Havaalanı ihalesinde tek teklif 357 milyon 71 bin 685 avro yatırım bedeli ve 9 yıl 10 ay 10 gün işletim süresi ile Sky Line Havacılık-Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişim Grubundan geldi. DHMİ Genel Müdürlük binasında yapılan ihaleye tek firma olarak katılan Sky Line Havacılık-Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişiminin Komisyonca evrakı incelendi ve teknik şartnameye uygun bulundu. Firmanın teklifi, 357 milyon 71 bin 685 avro yatırım bedeli ve 9 yıl 10 ay 10 gün işletim süresi olarak açıklandı. İhale sonucu, DHMİ yönetim kurulu tarafından onaylanmasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın onayına sunulacak. Bakanın onayının ardından ihale kesinlik kazanacak. -Yolcu kapasitesi- Mersin ve Adana ile Çukurova bölgesine hizmet vermek amacıyla yapımı planlanan Çukurova Bölgesel Havaalanı, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak. Tamamı özel sektör tarafından yapılan ikinci havaalanı olacak ve inşası 36 ayda bitirilecek. İlk aşamada 15 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havaalanı, büyüyebilir şekilde yapılacak. Hem iç hem dış hat trafiğine açık olacak havaalanı, konumu itibariyle Adana-Mersin karayoluna, Adana ve Mersin şehir merkezlerine yakın olması dolayısıyla her yere kolay ulaşım imkanı sağlayacak.