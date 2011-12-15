T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çukurova Havaalanı ihalesi sonuçlandı   ANKARA (A.A)

15 Aralık 2011 18:03

-Çukurova Havaalanı ihalesi sonuçlandı   ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Çukurova Bölgesel Havaalanı ihalesinde tek teklif 357 milyon 71 bin 685 avro yatırım bedeli ve 9 yıl 10 ay 10 gün işletim süresi ile Sky Line Havacılık-Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişim Grubundan geldi. DHMİ Genel Müdürlük binasında yapılan ihaleye tek firma olarak katılan Sky Line Havacılık-Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişiminin Komisyonca evrakı incelendi ve teknik şartnameye uygun bulundu. Firmanın teklifi, 357 milyon 71 bin 685 avro yatırım bedeli ve 9 yıl 10 ay 10 gün işletim süresi olarak açıklandı. İhale sonucu, DHMİ yönetim kurulu tarafından onaylanmasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın onayına sunulacak. Bakanın onayının ardından ihale kesinlik kazanacak. -Yolcu kapasitesi- Mersin ve Adana ile Çukurova bölgesine hizmet vermek amacıyla yapımı planlanan Çukurova Bölgesel Havaalanı, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak. Tamamı özel sektör tarafından yapılan ikinci havaalanı olacak ve inşası 36 ayda bitirilecek.   İlk aşamada 15 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havaalanı, büyüyebilir şekilde yapılacak.  Hem iç hem dış hat trafiğine açık olacak havaalanı, konumu itibariyle Adana-Mersin karayoluna, Adana ve Mersin şehir merkezlerine yakın olması dolayısıyla her yere kolay ulaşım imkanı sağlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24