Çukurova grubuyla yeni protokol

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Çukurova Grubu arasında, İnterbank kaynaklı borçlardan dolayı 398 milyon dolarlık protokol imzalandı.



TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, Fonun, kendisine devredilen bankaların çözümlenmesi işlemlerini "büyük bir titizlik" ve "özveri" ile yürüttüğü belirtilerek, bu çalışmalarda, söz konusu bankaların TMSF'ye devirden önce yaptıkları muvazaalı işlemlerin tespiti durumunda, hakim ortaklara yönelik yeni mali yükümlülükler doğmasının söz konusu olabildiği kaydedildi.



Bu çerçevede, Çukurova Grubu ile Çağlar Grubu arasında İnterbank A.Ş'nin satışına yönelik olarak yapılan yazılı anlaşmalar uyarınca, Çukurova Grubu şirketlerinin İnterbank A.Ş'ye olan borçlarının bir kısmının, bankanın Çağlar Grubuna devrinden önceki yönetim tarafından Çağlar Grubu firmalarına tahsis edilen krediler vasıtasıyla herhangi bir nakit tahsilat olmaksızın kapatılmış olarak gösterildiğinin tespit edildiği ifade edildi.



İnterbank A.Ş'nin Fon'a devredildiği 7 Ocak 1999 tarihine kadar ödenmeyen bu borçların, daha sonraki süreçte de ödenmemesi üzerine TMSF tarafından idari ve yasal girişimler başlatıldığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:



"Borçlu Çukurova Grubu ile TMSF arasında bir süredir devam eden müzakereler uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Buna göre, 17 Nisan 2008 tarihi itibari ile toplam 398 milyon dolar nakdi anapara borcunun 8 yılda ödenmesi ve bu meblağa Libor yüzde 0,5 faiz uygulanması konusunda mutabakata varılmış ve gerekli teminatlar alınmış olup 15 Mayıs 2009 tarihinde protokol imzalanmıştır."

