Çukurova Belediyesi'nden Adana Demirspor'un final maçı için idari izin

PTT 1. Lig Play-off yarı final maçında Vartaş Elazığspor'u 2-1 mağlup ederek finale çıkan Adana Demirspor'un cuma günü Konya'da oynayacağı Alanyaspor maçı için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye çalışanlarına izin verileceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin "Demirspor'umuzun Konya'da oynayacağı final maçını gitmek isteyen personellerimiz, ilgili müdürlüklerine isimlerini yazdırmaları halinde Cuma günü idari izinli olacaklardır. Demirspor'a destek olmak için Konya'ya gidiyoruz..." dedi.

1/Demirspor'umuzun Konya'da oynayacağı final maçını gitmek isteyen personellerimiz, ilgili müdürlüklerine isimlerini pic.twitter.com/cDLt5JxKl8 — Soner Çetin (@sonercetin01) 25 Mayıs 2016