T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çukurova Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 155 TL olarak belirlendi

CHP'li belediyeler çalışanlarının asgari ücretlerini en az 3 bin 100 olarak belirlemişti

28 Aralık 2020 21:45

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye çalışanları için asgari ücreti 3 bin 155 TL olarak açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücretini brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklamıştı. 

Çukurova Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Soner Çetin'in açıklaması şöyle:

"Bu rakam bekar ve çocuksuz olanlar için geçerlidir.
Evli ve çocuklu olanlar daha yüksek alacaktır.

Sahada çalışan Park Bahçeler ve Yol İşleri Müdürlüğü işçilerimiz bu rakama ilaveten açıklanan asgari ücretin yüzde 10 fazlasını alacaktır.

Sahada çalışan temizlik işçilerimiz ise bu rakama ilaveten açıklanan asgari ücretin yüzde 15 fazlasını alacaktır.

Emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun."

 

 

 

ETİKETLER

soner çetinbelediyeadanaasgari ücret
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24