Çukurova Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 155 TL olarak belirlendi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye çalışanları için asgari ücreti 3 bin 155 TL olarak açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücretini brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklamıştı.

Çukurova Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Soner Çetin'in açıklaması şöyle:

"Bu rakam bekar ve çocuksuz olanlar için geçerlidir.

Evli ve çocuklu olanlar daha yüksek alacaktır.

Sahada çalışan Park Bahçeler ve Yol İşleri Müdürlüğü işçilerimiz bu rakama ilaveten açıklanan asgari ücretin yüzde 10 fazlasını alacaktır.

Sahada çalışan temizlik işçilerimiz ise bu rakama ilaveten açıklanan asgari ücretin yüzde 15 fazlasını alacaktır.

Emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun."