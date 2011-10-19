-Çukurca'daki hain saldırı ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Mürselin Tan, Çukurca'daki hain saldırıda 24 şehit, 18 yaralı olduğunu bildirdi. Mürselin Tan, AA'ya yaptığı açıklamada, ''Çukurca'da saat 00.45 civarında terörist saldırısı meydana geldi. İlk tespitlerimize göre 24 şehit, 18 yaralı var. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Güvenlik görevlilerinin sevk edildiği Çukurca'da güvenlik kontrol altına alındı. İlçede şu anda durum sakin. Bakanlarımız arasında konuyla ilgili toplantı yapılıyor. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır'' dedi.