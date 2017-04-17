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Çukurca’da yaralanan asker şehit oldu

Çatışmada 4 kişi yaralanmıştı

17 Nisan 2017 20:36

Hakkâri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkâri'nin Çukurca ilçesi Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgeleri arasında dün gece PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1'i ağır 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er ve 1 güvenlik korucu yaralandı.

Hakkâri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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