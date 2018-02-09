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Çukurca'da üs bölgesine roketatarlı saldırı: 1 şehit

ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi

09 Şubat 2018 19:02

ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine, Irak\'ın kuzeyinden PKK\'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu.
Çukurca\'da sınırın sıfır noktasındaki Zer Tepe üs bölgesine, bugün öğle saatlerinde Irak\'ın kuzeyinden PKK\'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sözleşmeli er olduğu belirtilen 1 asker şehit oldu. Güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. 
PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

 

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