Çukurca'da üs bölgesine roketatarlı saldırı: 1 şehit

ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine, Irak\'ın kuzeyinden PKK\'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu.

Çukurca\'da sınırın sıfır noktasındaki Zer Tepe üs bölgesine, bugün öğle saatlerinde Irak\'ın kuzeyinden PKK\'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sözleşmeli er olduğu belirtilen 1 asker şehit oldu. Güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.