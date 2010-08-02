-ÇUKURCA'DA TOP ATIŞI ÇUKURCA (A.A) - 01.08.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konuşlu askeri üs bölgesinden Kazan Vadisi ve Haskel Dağı'na top atışı yapıldı. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik mücadele eden güvenlik güçleri, Çukurca ilçesi dağlık arazi kesimindeki operasyonlarına devam ediyor. Operasyonlar kapsamında, Keritepe ve Şorti Tepesi'nde konuşlu bulunan 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı askeri üs bölgesinde termal kameralar ile bazı unsurlar tespit eden Mehmetçik, Kazan Vadisi ve Haskel Dağı'na top atışı yaptı. Uzun namlulu silahlarla da destek verilen atışlar, yaklaşık 10 dakika sürdü.