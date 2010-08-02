T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇUKURCA'DA TOP ATIŞI ÇUKURCA (A.A)

02 Ağustos 2010 00:08

-ÇUKURCA'DA TOP ATIŞI ÇUKURCA (A.A) - 01.08.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konuşlu askeri üs bölgesinden Kazan Vadisi ve Haskel Dağı'na top atışı yapıldı. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik mücadele eden güvenlik güçleri, Çukurca ilçesi dağlık arazi kesimindeki operasyonlarına devam ediyor. Operasyonlar kapsamında, Keritepe ve Şorti Tepesi'nde konuşlu bulunan 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı askeri üs bölgesinde termal kameralar ile bazı unsurlar tespit eden Mehmetçik, Kazan Vadisi ve Haskel Dağı'na top atışı yaptı. Uzun namlulu silahlarla da destek verilen atışlar, yaklaşık 10 dakika sürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24