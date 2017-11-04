Çukurca'da terör operasyonu:5 tutuklama

HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde, polisin düzenlediği terör operasyonunda yakalanan ve \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan haklarında arama kararı bulunan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonunda tutuklanan 5 kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\" 31.10.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesinde haklarında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak 03.11.2017 günü Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"