Çukurca'da terör operasyonu: 2 tutuklama

HAKKARI, (DHA) - HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde, polisin iki ayrı adrese düzenlediği terör operasyonunda yakalanan ve \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan kesinleşmiş cezaları bulunan 2 kişi, tutuklandı.

Hakkari Valiliği, Çukurca İlçesi\'nde polisin düzenlediğ terör operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İlçede, iki farklı adrese düzenlenen operasyonda \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan kesinleşmiş cezaları bulunan 2 kişinin yakalandığı ve mahkemece tutuklandığı kaydedilen açıklama, şöyle:

\"25.10.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Emirşaban ve Cumhuriyet Mahallelerinde iki ayrı adrese yapılan operasyon neticesinde; haklarında \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan kesinleşmiş hüküm kararı bulunan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"