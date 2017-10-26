T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çukurca'da terör operasyonu: 2 tutuklama

HAKKARI, (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde, polisin iki ayrı adrese düzenlediği terör operasyonunda yakalanan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş cezaları bulunan 2 kişi, tutuklandı

26 Ekim 2017 19:35

HAKKARI, (DHA) - HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde, polisin iki ayrı adrese düzenlediği terör operasyonunda yakalanan ve \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan kesinleşmiş cezaları bulunan 2 kişi, tutuklandı. 
Hakkari Valiliği, Çukurca İlçesi\'nde polisin düzenlediğ terör operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İlçede, iki farklı adrese düzenlenen operasyonda \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan kesinleşmiş cezaları bulunan 2 kişinin yakalandığı ve mahkemece tutuklandığı kaydedilen açıklama, şöyle: 
\"25.10.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Emirşaban ve Cumhuriyet Mahallelerinde iki ayrı adrese yapılan operasyon neticesinde; haklarında \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan kesinleşmiş hüküm kararı bulunan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARI DHAHAKKARİValiliğiEmirşabanCumhuriyet MahallelerindeTerörOlmakHakkâri Kapalı CezaKurumunaKonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24