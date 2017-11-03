Çukurca'da terör operasyonu: 10 gözaltı

HAKKARİ,z (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri terör operasyonunda, \'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından aranan 10 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, cep telefonları, köy korucusuna ait zimmetli kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve silaha ait mühimmat ile bilgisayarlar ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, Jandarma ve polis ekipleri\'nin Çukurca İlçesi\'nde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

\"02.11.2017 günü İlimiz Merkez ve Çukurca İlçesinde “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmakö suçundan aranan şahısları yakalamak amacıyla yapılan operasyon neticesinde 10 şahıs gözaltına alınmış olup; 1 şahsın araması devam etmektedir. Yakalanan şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada; 13 adet cep telefonu, 1 adet (Geçici Köy Koruculuğu görevinde zimmetli) AK-47 uzun namlulu silah, bu silaha ait 4 şarjör ve 150 fişek,5 adet dijital materyal, 2 adet bilgisayar ile bölücü terör örgütüne ait afiş ve bez parçaları ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

